Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Зоопарк в Техасе предлагает ко Дню Святого Валентина назвать тараканов именами бывших

Зоопарк в Техасе предлагает ко Дню Святого Валентина назвать тараканов именами бывших Фото: pxhere
Зоопарк Сан-Антонио в Техасе предлагает ко Дню Святого Валентина назвать тараканов именами бывших и скормить их животным, сообщает Zakon.kz.

По информации Independent, это мероприятие специально организовано для людей, которые затаили обиду. За 10 долларов (460 тенге) зоопарк назовет таракана в честь вашего бывшего партнера и скормит его одному из своих животных в рамках ежегодного сбора средств "Назови меня тараканом". 

С помощью этой услуги зоопарк собирает средства на сохранение редких животных в штате Техаса. 

А вот кто не любит тараканов, могут вместо этого выбрать овощ за 5 долларов (230 тенге) или грызуна за 25 долларов (125 тенге). 

Ранее Zakon.kz писал о том, как безопасно избавиться от тараканов и клопов. 

Читайте также

Казахстанские дети не получат деньги из Нацфонда при смене гражданства

Работников сферы геодезии и картографии будут поощрять нагрудными знаками

Алтай Кульгинов про LRT: Мы сдвинулись с мертвой точки

Анастасия Стативкина
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
Валюта
Как изменился спрос на разные валюты в Казахстане, рассказали эксперты
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления