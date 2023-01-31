Зоопарк в Техасе предлагает ко Дню Святого Валентина назвать тараканов именами бывших

Зоопарк Сан-Антонио в Техасе предлагает ко Дню Святого Валентина назвать тараканов именами бывших и скормить их животным, сообщает Zakon.kz.

По информации Independent, это мероприятие специально организовано для людей, которые затаили обиду. За 10 долларов (460 тенге) зоопарк назовет таракана в честь вашего бывшего партнера и скормит его одному из своих животных в рамках ежегодного сбора средств "Назови меня тараканом".

С помощью этой услуги зоопарк собирает средства на сохранение редких животных в штате Техаса.

А вот кто не любит тараканов, могут вместо этого выбрать овощ за 5 долларов (230 тенге) или грызуна за 25 долларов (125 тенге).

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