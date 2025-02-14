Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали поклонников ко Дню святого Валентина

Ко Дню святого Валентина принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились с поклонниками фотографией поцелуя, сообщает Zakon.kz.

На снимке супруги сидели в лесу на пледе. Кейт Миддлтон позировала в голубом платье, а принц Уильям был одет в черные шорты и серую футболку-поло. В кадре он целовал жену в щеку, пока она смеялась.

Как отмечает PageSix, принцесса в сентябре 2024 года заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

Ранее сообщалось, что ко Дню всех влюбленных в США разработали помаду со вкусом картофеля фри.