Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Криштиану Роналду разыграли в самолете

Футбол Розыгрыш Самолет Фото: Instagram/cristiano
Рикардо Регуфе, который является другом и менеджером португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, разыграл своего товарища в одной из частных поездок, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Рикарду во время одного из перелетов разыграл своего звездного друга. В один момент, когда Криштиану спал, его менеджер сделал попытку угостить его едой. Спящий Роналду не сопротивлялся и начал жевать самостоятельно.

Как пишет ряд источников, именно Рикардо Регуфе содействовал приходу португальского игрока в "Аль-Наср", и за это менеджер получил 30 миллионов долларов.

К этому моменту Роналду провел две игры в составе "Аль-Насра" и пока не отметился забитыми голами. Ближайшая игра у португальца пройдет 3-го февраля, когда его коллектив в рамках чемпионата на выезде сыграет с "Аль-Фатехом".

Читайте также

Бибисара Асаубаева оставила позади известных гроссмейстеров на турнире в Москве

Один из лучших фристайлистов мира погиб в Японии

Топ-10 красивых ударов Елены Рыбакиной на AusOpen-2023

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления