Криштиану Роналду разыграли в самолете

Рикардо Регуфе, который является другом и менеджером португальского форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, разыграл своего товарища в одной из частных поездок, сообщает Zakon.kz.

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Рикарду во время одного из перелетов разыграл своего звездного друга. В один момент, когда Криштиану спал, его менеджер сделал попытку угостить его едой. Спящий Роналду не сопротивлялся и начал жевать самостоятельно.

Как пишет ряд источников, именно Рикардо Регуфе содействовал приходу португальского игрока в "Аль-Наср", и за это менеджер получил 30 миллионов долларов.

К этому моменту Роналду провел две игры в составе "Аль-Насра" и пока не отметился забитыми голами. Ближайшая игра у португальца пройдет 3-го февраля, когда его коллектив в рамках чемпионата на выезде сыграет с "Аль-Фатехом".