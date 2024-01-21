Португальский форвард саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду раскритиковал премию "Золотой мяч", сообщает Zakon.kz.

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По словам знаменитого футболиста, эти награды теряют авторитет.

"Нам предстоит проанализировать весь сезон. Это не значит, что этого не заслужили Месси, Холанд или даже Мбаппе. Я просто больше не верю в эти награды и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards, но это факт, и цифры существуют, и цифры не обманывают. Они не могут отобрать у меня эту награду (лучшего бомбардира мира), потому что она реальна, и это делает меня счастливее, потому что цифры подтверждают факты", – приводят слова Роналду Al Nassr Zone.

В 2023-м Роналду в общей сложности забил 54 мяча, из них десять — в составе национальной сборной. Роналду — пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Ранее сообщалось, что Роналду награжден как лучший игрок Ближнего Востока, бомбардир года и "любимчик фанатов" на ежегодной премии Globe Soccer Awards.

