Семь привычек, помогающих снизить вес за три недели

Диетолог Марина Сорокина назвала семь привычек, благодаря которым можно заметно похудеть и без спорта, сообщает Zakon.kz.

Выбирайте качественные продукты

Отдавайте предпочтение хорошим продуктам, не обязательно самым дорогим. Макароны твердых сортов бывают в каждом магазине, как и вкусные сухофрукты, которыми можно заменить конфеты и пирожные.

Готовьте сами дома

В этом случае вы точно будете уверены, что никаких химических добавок и усилителей вкуса в салате или овощном рагу нет. Да и количество масла отрегулируете в пользу своей талии.

Завтракайте кашей из злаков

Каши помогут легко дождаться обеда, без перекусов.

Делайте полезные заготовки

Это могут быть полуфабрикаты котлет, фаршированные перцы, овощные заправки для соусов и супов. Это существенно экономит время на приготовление еды.

Готовьте на работу перекусы из овощей и фруктов

Между основными приемами пищи нужно есть орешки, свежую морковь, яблоко или сухофрукты. В умеренных, конечно, количествах.

Делайте раз в неделю свободный от ограничений день

Позволяйте себе хоть иногда есть пирожные, пиццу, запеченную курицу. В противном случае, вы рискуете сорваться и снова начать есть все, до чего дотянется рука.

Больше ходите пешком

Не обязательно устраивать часовые прогулки. Достаточно будет каждый день ходить в магазин пешком, подниматься на свой этаж по лестнице, а также больше ходить по квартире.

По информации Кубанских новостей, эти простые привычки помогут всего за три недели обрести легкость во всем теле.

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