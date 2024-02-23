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Врач озвучила семь золотых правил снижения веса

Врач назвала семь золотых правил снижения веса Фото: freepik
Российский врач Ирина Баранова предложила семь правил, которых нужно придерживаться в своем питании, чтобы похудеть, сообщает Zakon.kz

Золотые правила доктор Баранова опубликовала в своем Telegram-канале.

Итак:

1. Питайтесь интервально, уберите перекусы.

Абсолютному большинству взрослых достаточно 2-3 приёмов пищи без перекусов, реже - это 3 приёма пищи и один перекус, еще реже - три приёма пищи и два перекуса. Воспитывайте в себе метаболическую гибкость.

2. Завтракайте в светлое время суток, при хорошем естественном освещении.

Это физиологично. Если вам приходится завтракать в темное время суток, например, зимой вы уходите на работу ещё когда темно, то создайте яркое освещение, приближенное к естественному.

3. 2/3 суточного рациона съедайте в первой половине дня.

Если у вас три приёма пищи, то эти 2/3 распределите между завтраком и обедом также в соотношении 2/3:1/3. Если у вас два приёма пищи, то эти 2/3 и есть завтрак.

Итак, уточним распределение суточной калорийности:

- 2 приёма пищи: 65-70% завтрак, 30-35% ужин;

- 3 приёма пищи: 45-50% завтрак, 30-35% обед, 20- 30% ужин.

4. Завтрак должен быть в основном белково-жировым.

Жиры дадут энергию, а белки – строительный материал для нашей жизни. Например, яйца – самый подходящий для завтрака продукт.

5. Длинные углеводы на обед, для тех, кто обедает.

Цельные крупы, бобовые, сложные гарниры. Мясо, птица или рыба.

6. Ужин – самый скромный приём пищи.

Не переедайте в ужин! Пища ужина - клетчатка. Большой овощной салат с маслом – то, что доктор прописал!

7. Фрукты ешьте в первой половине дня, и только с основным приемом пищи (до или после).

Ранее диетологи назвали семь обманчивых ЗОЖ-продуктов.


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