В Алматы собираются повысить тариф на холодную воду
Сейчас тариф на холодную воду с учетом НДС для горожан составляет 48 тенге.
Как отметил генеральный директор государственного коммунального предприятия "Алматы су" Ильяс Казиев, тариф на воду в Алматы – один из самых низких по всему Казахстану. При этом в городе есть частные водоснабжающие организации, которые устанавливают тариф на уровне 77 тенге и 160 тенге.
Как пояснили в компании "Алматы су", на сегодняшний день действующий тариф не способен обеспечить финансирование модернизации сетей. По этой причине происходят крупные аварии. Существующий тариф позволяет реконструировать лишь до 25 км в зависимости от диаметра сетей. Реконструкция требуется более 100 км изношенных сетей. Поднятие тарифа необходимо для ремонта изношенных коммунальных сетей.
"Средняя алматинская семья, которая имеет прибор учета, за воду и канализацию в среднем платит 400-500 тенге. Пол литровая бутылка воды, к примеру, стоит приблизительно 200 тенге. К тарифу мы будем подходить со всей серьезностью, чтобы большой нагрузки на население не было".Представитель "Алматы су" Серик Шагиров
Официальный представитель государственного коммунального предприятия "Алматы су" Серик Шагиров отметил, что в Алматы за последние девять лет тариф не менялся в сторону увеличения.
31 января министр национальной экономики анонсировал повышение тарифов на коммунальные услуги.