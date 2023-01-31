В Алматы собираются повысить тариф на холодную воду

В Алматы в течение 2023 года планируют повысить тариф на холодное водоснабжение. Об этом на брифинге 31 января на площадке РСК заявил генеральный директор "Алматы су" Ильяс Казиев, сообщает Zakon.kz.

Сейчас тариф на холодную воду с учетом НДС для горожан составляет 48 тенге.

Как отметил генеральный директор государственного коммунального предприятия "Алматы су" Ильяс Казиев, тариф на воду в Алматы – один из самых низких по всему Казахстану. При этом в городе есть частные водоснабжающие организации, которые устанавливают тариф на уровне 77 тенге и 160 тенге.

Как пояснили в компании "Алматы су", на сегодняшний день действующий тариф не способен обеспечить финансирование модернизации сетей. По этой причине происходят крупные аварии. Существующий тариф позволяет реконструировать лишь до 25 км в зависимости от диаметра сетей. Реконструкция требуется более 100 км изношенных сетей. Поднятие тарифа необходимо для ремонта изношенных коммунальных сетей.

"Средняя алматинская семья, которая имеет прибор учета, за воду и канализацию в среднем платит 400-500 тенге. Пол литровая бутылка воды, к примеру, стоит приблизительно 200 тенге. К тарифу мы будем подходить со всей серьезностью, чтобы большой нагрузки на население не было". Представитель "Алматы су" Серик Шагиров

Официальный представитель государственного коммунального предприятия "Алматы су" Серик Шагиров отметил, что в Алматы за последние девять лет тариф не менялся в сторону увеличения.

31 января министр национальной экономики анонсировал повышение тарифов на коммунальные услуги.