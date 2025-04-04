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Общество

В Алматы решают многолетнюю проблему: начат проект по улучшению водоснабжения мкр. Ерменсай и Нурлытау

Проект по улучшению водоснабжения мкр. Ерменсая и Нурлытау, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 14:03 Фото: акимат города Алматы
В Алматы стартуют работы по улучшению водоснабжения в южной части Бостандыкского района. Об этом сообщил генеральный директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Как отметил глава коммунального предприятия, жители южной части Бостандыкского района на протяжении многих лет высказывают многочисленные жалобы на качество услуг и высокие тарифы частных поставщиков воды, таких как ТОО "Водснаб", ТОО "Ерменсайводгаз" и ТОО "Баур ЛТД".

"Учитывая, что данная часть исторически не входила в зону обслуживания "Алматы Су", у города не было действенных рычагов для улучшения сложившегося порядка. На сегодня с ТОО "Водснаб" (ранее – "Орхан") продолжаются судебные разбирательства, но, не дожидаясь их завершения, руководством города приняты решения для кардинального изменения ситуации и обеспечения подачи воды в ближайшее время", – отметил спикер.

Для водоснабжения мкр. Ерменсай, который сегодня обслуживает данная компания, городским акиматом начаты конкурсные процедуры для определения подрядчика строительства станции водоподготовки "Нурлытау" производительностью 9 тыс. куб. м/сут.

Параллельно будут реализовываться проекты по прокладке новых распределительных сетей, что позволит к концу 2026 года обеспечить более 22 тыс. жителей мкр. Ерменсай и Нурлытау качественным водоснабжением.


"Для решения наиболее острых проблем жителей района Ерменсай, связанных с перебоями подачи воды в летнее время, по линии ЧС начаты работы по прокладке водовода для подачи от пр. аль-Фараби вдоль ул. Арайлы, что позволит оперативно переключить расположенные вдоль улицы ЖК и частные домовладения к данному водоводу в течение текущего года. В дальнейшем данный водовод будет закольцован со строящейся станцией водоподготовки "Нурлытау" – это значительно повысит надежность системы водоснабжения в вышеуказанных районах", – сказал Ильяс Казиев.
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Айсулу Омарова
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