В Алматы машину угнали с парковки торгового центра
Фото: polisia.kz
В Алматы угнали машину с парковки в одном из торговых центров, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП города, с парковки одного из торговых домов был совершен угон автомашины ВАЗ-2114.
По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина.
"Автомашина в качестве вещественного доказательства изъята и приобщена к материалам уголовного дела. Подозреваемый в содеянном полностью признался. Сейчас мы проверяем его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города". Начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов
Задержанный водворен в ИВС.
28 января угнанный в Алматы автомобиль Hyundai обнаружили в Шымкенте.
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