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В Алматы машину угнали с парковки торгового центра

В Алматы угнали машину с парковки торгового центра Фото: polisia.kz
В Алматы угнали машину с парковки в одном из торговых центров, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП города, с парковки одного из торговых домов был совершен угон автомашины ВАЗ-2114.

По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина.

"Автомашина в качестве вещественного доказательства изъята и приобщена к материалам уголовного дела. Подозреваемый в содеянном полностью признался. Сейчас мы проверяем его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города". Начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов

Задержанный водворен в ИВС.

28 января угнанный в Алматы автомобиль Hyundai обнаружили в Шымкенте.

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