Сумку с 17 тыс. долларов украли из машины на парковке в Алматы
Фото: Zakon.kz
Из машины, оставленной на парковке в Бостандыкском районе Алматы, украли сумку с 17 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 18 марта, подозреваемые с помощью сканера открыли Lexux и вытащили оттуда сумку с деньгами.
"С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, проведен комплекс спецмероприятий. В результате подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Они – жители разных поселков Алматинской области. По местам жительства фигурантов проведены обыски, вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела. Вместе с тем детально анализу подвергнуты системы видеонаблюдения участков, граничащих с местом преступления", – сообщил и. о. заместителя начальника ДП Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.
В феврале полиция сообщала о раскрытии необычной кражи – из общественного транспорта украли сиденья.
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