Сумку с 17 тыс. долларов украли из машины на парковке в Алматы

Фото: Zakon.kz

Из машины, оставленной на парковке в Бостандыкском районе Алматы, украли сумку с 17 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 18 марта, подозреваемые с помощью сканера открыли Lexux и вытащили оттуда сумку с деньгами.

"С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, проведен комплекс спецмероприятий. В результате подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Они – жители разных поселков Алматинской области. По местам жительства фигурантов проведены обыски, вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела. Вместе с тем детально анализу подвергнуты системы видеонаблюдения участков, граничащих с местом преступления", – сообщил и. о. заместителя начальника ДП Алматы полковник полиции Куатбек Науатов. В феврале полиция сообщала о раскрытии необычной кражи – из общественного транспорта украли сиденья. Читайте также Трехлетняя девочка пропала в Алматинской области Видеозвонок на WhatsApp от "сотрудника" полиции лишил казахстанца более 1 млн тенге Крупный пожар тушат на складе в Астане

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