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Экс-муж Дженнифер Лопес женился на королеве красоты

Экс-муж Дженнифер Лопес женился на королеве красоты Фото: Instagram/nadiatferreira
Бывший муж Дженнифер Лопес певец Марк Энтони женился на 23-летней королеве красоты, сообщает Zakon.kz.

Отметим, это его четвертый брак.

Новой избранницей 54-летнего музыканта стала 23-летняя "Мисс Вселенная" по версии Парагвая Надя Феррейра.

Свадьбу молодожены отпраздновали в Майами. На торжестве присутствовали самые близкие люди, в числе которых были Дэвид и Виктория Бекхэм, Сальма Хайек и певец Луис Фонси.


Ранее бывший муж Шакиры показал новую возлюбленную. Ею стала испанская 23-летняя модель Клара Чиа Марти.

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