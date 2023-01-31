Экс-муж Дженнифер Лопес женился на королеве красоты

Бывший муж Дженнифер Лопес певец Марк Энтони женился на 23-летней королеве красоты, сообщает Zakon.kz.

Отметим, это его четвертый брак.

Новой избранницей 54-летнего музыканта стала 23-летняя "Мисс Вселенная" по версии Парагвая Надя Феррейра.

Свадьбу молодожены отпраздновали в Майами. На торжестве присутствовали самые близкие люди, в числе которых были Дэвид и Виктория Бекхэм, Сальма Хайек и певец Луис Фонси.





Ранее бывший муж Шакиры показал новую возлюбленную. Ею стала испанская 23-летняя модель Клара Чиа Марти.