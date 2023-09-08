Экс-муж Дженнифер Лопес получил звезду на "Аллее славы"

Американский певец Марк Энтони удостоен особой чести: он получил голливудскую звезду на "Аллее славы". Звезда под номером 2762 теперь носит его имя, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с мероприятия многократный обладатель премии "Грэмми" опубликовал на своей странице в Instagram 8 сентября 2023 года.

"Спасибо всем, кто был со мной на протяжении многих лет моей карьеры. Это благодаря вам, ребята!" – написал артист.

Английский футболист Дэвид Бекхэм также поделился с подписчиками радостным событием, которое произошло в жизни его друга.

"Так горжусь своим братом, еще одно невероятное и заслуженное достижение. Для меня большая честь быть рядом с тобой. Люблю тебя!" – написал известный игрок.

Стоит отметить, что "Аллея славы" – одна из главных достопримечательностей Голливуда.

Марк Энтони – американский певец стиля "сальса", музыкант и композитор, актер. Популярен как в странах Латинской Америки, так и за их пределами.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони заявили о своем разрыве в 2011 году. До этого они прожили вместе семь лет.

В браке Лопес и Энтони, который был заключен в июне 2004 года, родились двое детей.

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В январе 2023 года сообщалось, что Энтони женился на 23-летней королеве красоты.