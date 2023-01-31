Токаеву жалуются на низкое качество медуслуг в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что ему продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице, сообщает Zakon.kz.

По мнению главы государства, немаловажную роль во многом играет растущая демография. За последние 10 лет население Астаны увеличилось в 2,5 раза.

"Медицинская инфраструктура не поспевает за ростом численности столицы. В поликлиниках очереди, в родильных домах нехватка мест, и они перегружены на 68%. Более того, некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам", - сказал президент.

По словам Токаева, приемные покои в детских больницах не оборудованы. Детский травматологический пункт в столице единственный, где всегда очень много пациентов. При этом многопрофильная детская больница №3 работает только как инфекционная. Там до сих пор нет хирургической, офтальмологической и травматологической помощи. Для столицы это неприемлемо, сказал глава государства.

"Поручаю Министерству здравоохранения совместно с акиматом города решить все обозначенные вопросы детской медицины столицы. Вместе с тем некоторые больницы, несмотря на наличие ресурсов, в погоне за сиюминутной выгодой закрывают некоторые медицинские направления". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в недавно приватизированном Национальном научном медицинском центре перестали оказывать высоко востребованную помощь пациентам после пересадки почек. Президент обратился к премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову.

"Алихан Асханович, пора в рамках демонополизации рассмотреть целесообразность приватизации крупных организаций", - сказал Токаев.

Помимо этого, в столице остается острой проблема дефицита медиков, на сегодня не хватает более 600 различных специалистов.

"Министерству здравоохранения необходимо решить все эти накопившиеся вопросы. Женис Махмудович, возьмите вопрос привлечения медиков на личный контроль и рассмотрите возможность включения в программу "Елорда жастары" категорию медицинских работников", - сказал Токаев.

31 января Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию Астаны. Президент пригрозил чиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки Астаны.

Также глава государства поручил разработать новый генплан столицы.

