Токаев пригрозил чиновникам уголовной ответственностью из-за беспорядочной застройки Астаны

Вопросы беспорядочной застройки поднял Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны, сообщает Zakon.kz.

"Нам нужно сохранить эстетический облик столицы. В столице должны использоваться лучшие мировые архитектурные решения. Разработанный единый дизайн-код города превратился в формальный документ. Строящиеся объекты совершенно не гармонируют друг с другом. Один из примеров – это район юго-востока, где очень много хаотично возведенных зданий и объектов, не выдерживающих критики. Отдельного внимания требует район торговых домов "Артем" и "Тулпар". Акимату необходимо принять конкретные меры", - сказал глава государства.

Он добавил, что облик столицы портит большое количество рекламы.

"Все должно соответствовать требованиям. Также в городе увеличилось количество ненадлежащих строительных работ, то есть между домами было построено здание. Особенно это заметно на "Аллее тысячелетия", улицах Сарайшык, Сыганак, Туран, Бейсековой. Жителям обещают построить социальный объект, парк или детскую площадку. Однако там появляются небоскребы". Касым-Жомарт Токаев

В качестве примера он привел высотку, построенную во дворе дома "Олимп палас 2" вместо обещанной детской площадки.

"Такое строительство нужно прекратить раз и навсегда. В противном случае соответствующие должностные лица, принявшие решение, будут привлечены к ответственности в связи с коррупцией. Потому что за такими решениями стоят действия строительных компаний, принимаемые совместно с людьми, работающими в акимате, против мнения наших граждан", - резюмировал глава государства.

На совещании президент также высказался о нехватке в столице мест в детских садах и школах, а также о строительстве высоток без паркингов.