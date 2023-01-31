Бывший глава МВД Тургумбаев не явился в суд по делу Кудебаева

31 января в Талдыкорганском городском суде продолжились слушания по делу бывшего начальника Департамента полиции Алиатинской области Серика Кудебаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Судья городского суда Абдилла Умбетай озвучил предупреждение представителям СМИ и самому подсудимому. Суть сказанного им сводилась к тому, чтобы до окончания процесса не публиковались показания свидетелей и комментарии к ним. Они, по мнению суда, могут быть недостоверными, субъективными, формировать неправильное общественное мнение, что может оказывать давление на суд и других участников процесса.



Сегодня, 31 января, в ходе опроса свидетелей стороны защиты уточнялись моменты, где находился и что делал генерал Кудебаев 5 января 2022 года.



Свидетель по делу - бывший министр МВД РК Ерлан Тургумбаев - в суд не явился. Судья Умбетай озвучил присланное Тургумбаевым уведомление о том, что тот находится в длительной зарубежной командировке, а его показания есть в материалах уголовного дела и их можно зачитать.

Адвокат подсудимого Сауле Кобжанова не согласилась с такой постановкой вопроса.

"Нам говорят, что он находится в Узбекистане, но есть и другие сведения о его месте пребывания. Пусть предоставит официальные документы, где и кем в настоящее время работает и почему не может приехать на процесс", - сказала Кобжанова.

Этим вопросом судья поручил заняться гособвинителям, участвующим в судебном процессе.

Также Сауле Кобжанова настаивает на предоставлении распечатки телефонных разговоров между подсудимым Кудебаевым и на тот момент министром МВД Тургумбаевым. Это, по ее мнению, даст понять, кто и кому звонил в период 4-5 января.

Пока в суде объявлен перерыв.

Серик Кудебаев занимал должность начальника Департамента полиции Алматинской области с января 2020 года. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию с 18 февраля 2022 года. 13 мая 2022 года стало известно, что экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что его подозревают в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".



Лариса Штоппель