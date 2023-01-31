Певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали c инфарктом

В ночь на 31 января композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован в кардиоцентр, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий", у него подозревают инфаркт, однако точной информации о состоянии Николаева на данный момент нет.



Игорю Николаеву 63 года. В 1980 году он окончил эстрадное отделение Московского института культуры. После этого сотрудничал с артистами в качестве композитора, а также выступал как сольный исполнитель. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 году получил звание народного артиста России.

29 января телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию. Он упал около дома и сломал восемь ребер.