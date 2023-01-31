Наталья Дементьева: Для казахстанских русских традиции казахского народа стали неотъемлемой частью их жизни

Некоторые провокаторы и манипуляторы пытаются искать русофобию в Казахстане. Существует ли такое явление в нашей стране или кто-то выдает желаемое за действительное, рассказали Zakon.kz депутат Сената РК Геннадий Шиповских и заместитель председателя АНК, экс-мажилисмен Наталья Дементьева.

Журналист портала Zakon.kz попросила заместителя председателя АНК, депутата Мажилиса Парламента VII созыва Наталью Дементьеву и сенатора Геннадия Шиповских прокомментировать, ущемляются ли, на их взгляд, права и обязанности казахстанских русских, в т.ч. в сфере языка? Насколько достаточно развит русский язык в Казахстане, угрожает ли что-либо его положению? Кому выгодно заявлять о якобы существующей в нашем обществе русофобии, русофобских взглядах и настроениях? Как реагируют казахстанские русские на менталитет, обычаи и традиции казахского народа?

Фото: из личного архива Натальи Дементьевой

По мнению Натальи Дементьевой, есть категория людей, которые пытаются поймать на подобных ложных заявлениях хайп, или самоутвердиться, или раскачать лодку.

"Если говорить в целом о так называемых русофобских настроениях, то я бы не сказала, что в нашей стране ситуация настолько изменилась, что есть необходимость говорить о каких-то тотальных подобных тенденциях. Лично я не могу такое сказать. Будучи депутатом Мажилиса, я часто ездила по городам и регионам страны, разговаривала с людьми, но такого не замечала. Скажу больше. Нам, казахстанцам, понятие "русофобия" чуждо и несвойственно. Мы живем в многонациональном государстве, где коренная нация – казахи, а мы, представители других этносов, находимся и живем рядом с ними, бок о бок". Заместитель председателя АНК, экс-мажилисмен Наталья Дементьева

Многонациональный состав единого казахстанского народа у общественного деятеля "ассоциируется с юртой, где уук (соединения, идущие от шанырака к основанию юрты) - представители проживающих в Казахстане народностей и этносов, а шанырак - казахский народ, вокруг которого они все сплочены".

- Вот так я представляю наш казахстанский народ, - говорит Наталья Дементьева. – Поэтому, будучи патриоткой своей страны, могу сказать, что у нас нет какой-либо русофобии и говорить об этом, по крайней мере, неправильно, некорректно. Конечно, я не исключаю наличие отдельных представителей этносов, которые могут заявить о таких вещах, но если это и происходит, то, по моему мнению, больше на бытовом уровне и это носит исключительно локальный характер.

Спикер не исключает, что возможно, в ком-то из них сидит какая-то обида, или кто-то не удовлетворен собой и своей жизнью, или кто-то хочет поиметь с этого какие-то финансовые дивиденды, поэтому пытаются выдать желаемое за действительное. В Казахстане всегда существовало и существует межэтническое согласие и это неоспоримо, считает она.

"Об этом говорит и тот факт, что в нашей стране достаточно хорошо развит русский язык. Если говорить о казахах, то они практически все знают русский язык, в то время, как представители многих других этносов недостаточно еще владеют государственным языком. Я не думаю, что что-то может угрожать русскому языку в Казахстане. Это достаточно распространенный язык, язык межнационального общения, поэтому угрозу русскому языку в Казахстане я не вижу". Заместитель председателя АНК, экс-мажилисмен Наталья Дементьева

Также спикер отметила, что в Казахстане не ущемляются права и обязанности русских и представителей других этносов, в том числе славянских, за исключением опять-таки некоторых возможных местечковых случаев, имеющих больше бытовой характер.

"В целом в нашей стране благоприятная обстановка, не считая, как я уже сказала, некоторые провокации манипуляторов, которые, попав под так называемую волну повсеместной русофобии на Западе, пытаются сымитировать русофобские взгляды. В независимом, суверенном Казахстане на протяжении более 30 лет в дружбе и согласии проживает более 130 представителей различных этносов. И мы все чуть ли не с молоком матери впитали и продолжаем впитывать в себя традиции, обычаи и культуру казахского народа". Заместитель председателя АНК, экс-мажилисмен Наталья Дементьева

Говоря об этом, член Ассамблеи народа Казахстана подчеркнула: "В какой бы дом, в какую бы русскую семью ты ни пришел, везде, как правило, готовят традиционные, национальные блюда - бешбармак, баурсаки и так далее".

"Мы уже давно интегрировались в Казахстане, даже, я бы сказала, задолго до обретения независимости и сейчас для нас, казахстанских русских, обычаи и традиции казахского народа являются неотъемлемой частью нашей жизни. А если мы еще и владеем государственным языком – это я могу сказать и на своем примере - то для нас вполне нормально и естественно соблюдать и чтить, как традиции своего, так и казахского народа. Мы от этого становимся только духовно богаче". Заместитель председателя АНК, экс-мажилисмен Наталья Дементьева

Фото: из личного архива Геннадия Шиповских

По мнению депутата Сената Парламента РК Геннадия Шиповских, в совершенстве владеющего казахским языком, как и Наталья Дементьева, "знание казахского – это сила. Но это не умаляет русский язык. По Конституции у нас русский язык обладает статусом официального языка, и у нас нет преград для его использования". Также, подчеркнул сенатор, у нас нет русофобии.

"Конечно, провокаторов разных много, но они не являются казахстанцами, их в Казахстане нет. Когда органы расследования выясняют происхождение таковых, то, оказывается, они находятся в других странах. Наш казахстанский народ очень уникальный, дружный, миролюбивый, мы все живем в мире и согласии. В этом большую роль играет и Ассамблея народа Казахстана. Такой общественной организации нет ни в одной стране мира". Депутат Сената Парламента РК Геннадий Шиповских

Во-вторых, отметил спикер, русский язык в Казахстане как использовался, так и используется и их носители ни в чем не ущемлены.