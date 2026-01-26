Токаев поздравил премьера Индии по случаю Дня Республики

Глава государства направил поздравительную телеграмму премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня Республики Индии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством премьер-министра страна уверенно движется вперед, достигая значительных успехов в экономическом развитии и повышении уровня жизни граждан.

Подчеркнута важная роль Индии на международной арене.

Президент Казахстана пожелал Нарендре Моди успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.

