Токаев поздравил премьера Индии по случаю Дня Республики
Фото: Акорда
Глава государства направил поздравительную телеграмму премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня Республики Индии, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством премьер-министра страна уверенно движется вперед, достигая значительных успехов в экономическом развитии и повышении уровня жизни граждан.
Подчеркнута важная роль Индии на международной арене.
Президент Казахстана пожелал Нарендре Моди успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.
Ранее Токаев поздравил генсека ЦК Компартии Вьетнама с переизбранием на должность.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript