Игорь Николаев опроверг информацию об инфаркте

Российский композитор и певец Игорь Николаев опроверг распространенную информацию о том, что у него произошел инфаркт, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram он заверил поклонников, что в больнице проходит обычное обследование.

"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!" Игорь Николаев

Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что в ночь на 31 января он был экстренно госпитализирован в кардиоцентр с подозрением на инфаркт.

Игорю Николаеву 63 года. В 1980 году он окончил эстрадное отделение Московского института культуры. После этого сотрудничал с артистами в качестве композитора, а также выступал как сольный исполнитель. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 году получил звание народного артиста России.

