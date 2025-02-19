Игорь Николаев рассказал о грандиозной дате
Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
19 февраля 2025 года день рождения отмечает советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов. Ему исполняется 80 лет. В связи с этим к юбиляру обратился певец Игорь Николаев, сообщает Zakon.kz.
65-летний артист опубликовал в своем Instagram видео с именинником.
"Грандиозная дата! Моему другу, великому, гениальному композитору-мелодисту-исполнителю Юрию Антонову – 80! Обожаю его неповторимые "антоновские" мелодии! А эта маленькая пластиночка с песней "Нет тебя прекрасней" просто перевернула мою жизнь и во многом ее предопределила! Дорожу дружбой и желаю здоровья, позитивных эмоций и хороших новостей! Очень люблю! С юбилеем!" – написал Николаев.
К поздравлениям присоединились подписчики Игоря, которые пожелали юбиляру счастья и крепкого здоровья:
- "От всей души поздравляю".
- "Присоединяюсь к таким теплым пожеланиям".
- "Поздравляю с днем рождения и желаю крепкого здоровья!"
- "Юрий Михайлович, с юбилеем! Пусть никогда не приходит ненастье, ну а в глазах пусть читается счастье!"
14 февраля 2025 года, в День святого Валентина, Игорь Николаев признался в любви молодой супруге Юлии Проскуряковой.
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