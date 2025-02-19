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Культура и шоу-бизнес

Игорь Николаев рассказал о грандиозной дате

Игорь Николаев, Юрий Антонов, знаменательная дата, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 13:03 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
19 февраля 2025 года день рождения отмечает советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант Юрий Антонов. Ему исполняется 80 лет. В связи с этим к юбиляру обратился певец Игорь Николаев, сообщает Zakon.kz.

65-летний артист опубликовал в своем Instagram видео с именинником.

"Грандиозная дата! Моему другу, великому, гениальному композитору-мелодисту-исполнителю Юрию Антонову – 80! Обожаю его неповторимые "антоновские" мелодии! А эта маленькая пластиночка с песней "Нет тебя прекрасней" просто перевернула мою жизнь и во многом ее предопределила! Дорожу дружбой и желаю здоровья, позитивных эмоций и хороших новостей! Очень люблю! С юбилеем!" – написал Николаев.

К поздравлениям присоединились подписчики Игоря, которые пожелали юбиляру счастья и крепкого здоровья:

  • "От всей души поздравляю".
  • "Присоединяюсь к таким теплым пожеланиям".
  • "Поздравляю с днем рождения и желаю крепкого здоровья!"
  • "Юрий Михайлович, с юбилеем! Пусть никогда не приходит ненастье, ну а в глазах пусть читается счастье!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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