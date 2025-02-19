Игорь Николаев рассказал о грандиозной дате

65-летний артист опубликовал в своем Instagram видео с именинником.

"Грандиозная дата! Моему другу, великому, гениальному композитору-мелодисту-исполнителю Юрию Антонову – 80! Обожаю его неповторимые "антоновские" мелодии! А эта маленькая пластиночка с песней "Нет тебя прекрасней" просто перевернула мою жизнь и во многом ее предопределила! Дорожу дружбой и желаю здоровья, позитивных эмоций и хороших новостей! Очень люблю! С юбилеем!" – написал Николаев.