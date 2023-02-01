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Какие кисломолочные продукты маскируются под здоровую еду

советы Фото: pixabay
Кандидат медицинских наук, реабилитолог и спортивный врач Александра Чистякова рассказала, какие кисломолочные продукты не имеют отношения к здоровому питанию, а наоборот, вредят организму, сообщает Zakon.kz.

Эксперт в беседе с "Газетой.Ru" отметил, что самые сомнительные продукты в кисломолочном ряду - это йогурты длительного хранения. По его словам, настоящий йогурт образуется за счет молочно-кислых бактерий, и этот процесс непрерывный. Поэтому настоящие йогурты и хранятся совсем недолго, а без холодильника продукт очень быстро портится. В йогуртах длительного хранения, по словам эксперта, таких бактерий нет, их вкус искусственно синтезирован. В состав могут быть добавлены витамины, но их польза невелика, поскольку в таких продуктах добавляется очень много сахара, который может свести на нет полезные свойства любого продукта.

"Углеводной бомбой" врач назвала творожные десерты, из-за большого содержания в них сахара, консервантов и красителей.

"Поэтому относиться к ним нужно ровно так же, как к обычным десертам с высоким содержанием углеводов, консервантов и красителей, что абсолютно противопоказано людям, которым рекомендованы диеты по состоянию здоровья. А еще в отличие от сублимированных йогуртов, маркетинговое продвижение таких продуктов не требует от производителей вводить в состав витамины или микроэлементы. Поэтому в этом плане они пусты", – сказала Чистякова.

Еще один вид кисломолочных продуктов, который не стоит считать полезным, считает специалист, это обезжиренных творог. По ее словам, в пересчете на порцию размером 240 килокалорий этот творог вызывает такую же реакцию организма как шоколад или вареный картофель. Кроме того, если вместо обычного творога есть только обезжиренный, то он не даст усваиваться витамину D, который поступает в организм вместе с жирными кислотами. Все это не дает усваиваться и кальцию, что со временем может привести к остеопорозу, предупреждает эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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