Врач рассказала, каким должен быть запах от здорового человека

Российский врач и кандидат медицинских наук Диана Генварская рассказала, каким должен быть запах от тела здорового человека, сообщает Zakon.kz.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" она сообщила, что запах может служить индикатором серьезных заболеваний, таких как ацидоз, сахарный диабет и проблемы с почками.

"Запах изо рта, запах пота или запах мочи и кала связаны с состоянием лимфатической системы", – сказала специалист.

Врачи делают диагностику по тому, как пахнет пациент. По определенным запахам, например, ацетона, мы уже знаем, что есть ацидоз и так далее, проблемы с сахарным диабетом, почками и так далее". Она добавила, что в норме тело человека "должно пахнуть чуть ли не розами".

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