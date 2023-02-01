В Жамбылской области школьники нашли древний артефакт

В селе Каракемер двое местных школьников сделали историческое открытие - нашли кувшин с бронзовыми украшениями, которые датируются примерно 9-12 веками нашей эры, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv, весной прошлого года восьмиклассник Артем Муравьев, играя на холме, случайно нашел браслет с отметками и керамику. Спустя время, шестиклассник Жумабай Касымхан, обнаружил бронзовые серьги и браслеты.

"Я нашел его, играя с друзьями. Внутри что-то блестело. Потом я попробовал выкопать его. Посмотрел, подумал, что это что-то интересное и отнес в школу". Артем Муравьев

"С холма Торткуль открывается красивый вид на наш аул. Я туда поднялся и под ногами заметил этот исторический артефакт и отнес его в школу". Жумабай Касымхан

По словам ученых, в девятом веке нашей эры на этих землях правил Карлукский Каганат, веком позже пришли Караханиды. Холм, где была сделана историческая находка, в те времена был городищем под названием "Адахнет", который располагался на второстепенной ветке Великого шелкового пути. Торговля здесь была бурной, говорят археологи.

"Научно-исследовательская работа на этом городище не проводилась еще. Но по найденным местными жителями артефактам, можно сказать, что это городище существовало в 9-12 веках нашей эры" историк Сауран Калиев

Ранее сообщали, что в Узбекистане случайно нашли древний артефакт – двухтысячелетний бронзовый казан саков. Такую посуду использовали кочевые племена от северного Китая до берегов Дуная, причем они отливались мастерами дегрезами из кочевых племен, таких как саксы, скифы, сарматы и савроматы на протяжении тысячелетий и ценились как ценные предметы.

Некоторые исследователи отмечают, что в таких сосудах готовили и что-то вроде супа, и хмельные напитки. В частности, греческий историк Геродот, живший в V веке до нашей эры, отмечает, что скифы использовали такие котлы для приготовления мяса, в религиозных обрядах и для жертвоприношения.