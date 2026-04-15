Мир

Школьник случайно обнаружил древний артефакт в Германии

монета, древняя монета, клад, Германи, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 00:33
В Берлине 13-летний мальчик во время прогулки обнаружил редкую античную бронзовую монету эллинистического периода, относящуюся к III веку до нашей эры. На монете изображена богиня Афина в шлеме, а также с копьем и веретеном на другой стороне, сообщает Zakon.kz.

Монета весит около 7 гр. и имеет диаметр 12 мм. Место находки – древний могильник бронзового и раннего железного века, где ранее уже обнаруживали керамику и предметы разных эпох, сообщает Bild.

По данным специалистов, артефакт был отчеканен на территории северо-западной части современной Турции в период примерно 281-261 годов до н. э.

"Подобная древнегреческая находка является первой для Берлина. В регионе ранее находили в основном предметы римского времени, тогда как греческие артефакты здесь практически не встречались", – пишет издание.

Исследователи предполагают, что монета могла использоваться не как средство платежа, а в ритуальных целях. Школьник передал находку специалистам, сейчас артефакт изучается. Позже его представят в центре археологии PETRI в Берлине.

Ранее сообщалось, что археологи отыскали золотой клад, в котором есть предметы из звездного металла.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
В Казахстане обнаружены редкие серебряные монеты времен Золотой Орды
На футбольном поле в Вене обнаружили массовое захоронение римских бойцов
Археологи нашли уникальную мозаику в древнеримской деревне на Сицилии
Последние
Популярные
Читайте также
Два очка Михайлиса не помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в плей-офф КХЛ
00:35, 16 апреля 2026
Два очка Михайлиса не помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в плей-офф КХЛ
Новоиспечённый чемпион UFC признался, что потерял пояс где-то в Майами
00:14, 16 апреля 2026
Новоиспечённый чемпион UFC признался, что потерял пояс где-то в Майами
Видеообзор товарищеского матча сборной Казахстана со счётом 4:2
23:34, 15 апреля 2026
Видеообзор товарищеского матча сборной Казахстана со счётом 4:2
Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне
23:07, 15 апреля 2026
Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне
