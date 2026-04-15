Школьник случайно обнаружил древний артефакт в Германии

В Берлине 13-летний мальчик во время прогулки обнаружил редкую античную бронзовую монету эллинистического периода, относящуюся к III веку до нашей эры. На монете изображена богиня Афина в шлеме, а также с копьем и веретеном на другой стороне, сообщает Zakon.kz.

Монета весит около 7 гр. и имеет диаметр 12 мм. Место находки – древний могильник бронзового и раннего железного века, где ранее уже обнаруживали керамику и предметы разных эпох, сообщает Bild.

По данным специалистов, артефакт был отчеканен на территории северо-западной части современной Турции в период примерно 281-261 годов до н. э.

"Подобная древнегреческая находка является первой для Берлина. В регионе ранее находили в основном предметы римского времени, тогда как греческие артефакты здесь практически не встречались", – пишет издание.

Исследователи предполагают, что монета могла использоваться не как средство платежа, а в ритуальных целях. Школьник передал находку специалистам, сейчас артефакт изучается. Позже его представят в центре археологии PETRI в Берлине.

Ранее сообщалось, что археологи отыскали золотой клад, в котором есть предметы из звездного металла.