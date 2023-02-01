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В Карагандинской области сельчанам приходится резать свой скот

В Карагандинской области сельчанам приходится резать свой скот Фото: скриншот с видео
Сельчане Бухар-Жырауского района Карагандинской области идут на вынужденный забой скота из-за подорожавших кормов, сообщает Zakon.kz.

Десятки фермеров, как сообщает телеканал "Астана", просят помощи у местного акимата, так как заготовить корма для своих буренок и лошадей самим задача не из легких. Однако в Управлении сельского хозяйства области объясняют, что снизить цену на корма они не могут. Мол, стоимость диктует рынок.

Каршыга Муздыбаев уже много лет занимается разведением лошадей для производства кумыса. Они кормят всю его семью. Теперь хозяин переживает. Содержать скот стало дорого. С такими ценами фермер уверен, что его бизнес долго не протянет.

"Сейчас все держат лошадей, надеются, что будут сами в степи пастись. Но в этом году земля замерзла. Был дождь, таяние, потом снег. Мороз. И лошадям не найти траву. И автоматически и подорожал кумыс. Мы подняли цену на кумыс, было 1300, стало 1500, а коров мы и вовсе не держим. Невыгодно. Молоком и мясом корова себя не оправдает".Каршыга Муздыбаев

Как сообщает телеканал, финансовая помощь от государства может быть только крупным фермерским хозяйствам, отмечают в управлении. Выход один – объединяться в сельхозкооперативы. Но стоит ли овчинка выделки? Вопрос остается открытым.


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