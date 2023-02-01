Антикор: "Тепловики" незаконно отказывали бизнесменам Семея в подключении к отоплению

Сотрудники Департамента Антикоррупционной службы по Абайской области выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны "тепловиков", сообщает Zakon.kz.

По данным Антикора, в ходе изучения обращений бизнесменов было выявлено, что ГКП "Теплокоммунэнерго" на протяжении двух лет неправомерно отказывало в выдаче технических условий на подключение строительных сооружений к теплоснабжению города.



"Основанием для отказа послужило, якобы, отсутствие пропускной способности городской тепловой сети. При этом в ходе изучения материалов выявлено, что "Теплокоммунэнерго" выдавал разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже", – говорится в сообщении.

Департамент по противодействию коррупции провел выездную встречу с руководством предприятия и обратившимися предпринимателями.

"Через два дня "Теплокоммунэнерго" выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению", – резюмируется в сообщении.