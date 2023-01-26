"Экибастузтеплоэнерго" оштрафовали на сумму более чем миллион тенге

ТОО "Экибастузтеплоэнерго" наказали по двум административным статьям на сумму в размере более 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Для расследования причин технологического нарушения на ТЭЦ Экибастуза, пишет Pavlodarnews.kz, создали две комиссии. Первая изучала нарушения на ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях.



"Причиной технологического нарушения на Экибастузской ТЭЦ послужило то, что персонал химического цеха ошибочно включил подпиточные насосы в связи с некорректными показаниями электроконтактного манометра давления в обратном трубопроводе теплосети из-за промерзания импульсной линии", – рассказал руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического контроля.

ТОО "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности несколько раз.

Сначала после расследования по двум статьям Административного кодекса: по 300-й – за нарушение утвержденных правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, технической эксплуатации электроустановок потребителей, установленных режимов энергопотребления, а также по 301-2-й – за нарушение требований о предоставлении информации о технологических нарушениях.

Затем в соответствии с Предпринимательским кодексом ТОО наказали при внеплановой проверке – по статье 300 КОАП РК "Нарушение утвержденных правил технической эксплуатации тепловых сетей".

Дела рассматривали в порядке сокращенного производства. Сумма штрафов составила 1 110 750 тенге.

Какимжанов объяснил, как в будущем избежать подобных чрезвычайных ситуаций.

"В первую очередь необходимо выполнять ремонтные работы в объеме, обеспечивающем стабильность установленных показателей эксплуатации". Ринат Какимжанов

По его мнению, должен быть аварийный запас материалов и обменного фонда узлов, оборудования, нужно привести в соответствие системы отопления и вентиляции производственных помещений, а также соблюдать оперативную дисциплину. Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.