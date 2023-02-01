В Иране молодую пару приговорили к десяти годам тюрьмы за танец
21-летняя Астияж Хагиги и 22-летний Мохаммад Ахмади исполнили танец в поддержку протестов в Иране, пишет Mirror.
Молодым запретили покидать Иран после освобождения в течение двух лет. Нельзя пользоваться интернетом и вести соцсети. Также им предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения национальной безопасности.
Адвокаты пары намерены обжаловать решение суда. Однако семьи осужденных и общественность не верят в справедливость.
Протесты и массовые беспорядки против государственного строя Ирана начались в середине сентября 2022 года после новости о гибели Махсы Амини, которую задержали сотрудники Назидательного патруля за якобы "неподобающее ношение хиджаба". 8 декабря стало известно о казни первого заключенного, задержанного во время протестов.