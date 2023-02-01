В Иране молодую пару приговорили к десяти годам тюрьмы за танец

Супружеская пара получила десять лет и шесть месяцев тюрьмы за танец на площади в Тегеране. Власти обвинили их в подстрекательстве к проституции, сообщает Zakon.kz.

21-летняя Астияж Хагиги и 22-летний Мохаммад Ахмади исполнили танец в поддержку протестов в Иране, пишет Mirror.

Молодым запретили покидать Иран после освобождения в течение двух лет. Нельзя пользоваться интернетом и вести соцсети. Также им предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения национальной безопасности.

Адвокаты пары намерены обжаловать решение суда. Однако семьи осужденных и общественность не верят в справедливость.





Протесты и массовые беспорядки против государственного строя Ирана начались в середине сентября 2022 года после новости о гибели Махсы Амини, которую задержали сотрудники Назидательного патруля за якобы "неподобающее ношение хиджаба". 8 декабря стало известно о казни первого заключенного, задержанного во время протестов.

