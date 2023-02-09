Алматинское долголетие: для пенсионеров запустили уроки по йоге, живописи и языковые курсы

В Алматы с 2018 года успешно работают 10 центров активного долголетия. При этом многие пенсионеры о них даже не знают, и уже выйдя на заслуженный отдых, остаются в четырех стенах или ограничиваются прогулками во дворе, от недостатка общения некоторые впадают в депрессию.

Чтобы улучшить жизнь алматинцев пожилого возраста, власти города открыли специальные досуговые учреждения. Журналист Zakon.kz посетил городской центр активного долголетия, чтобы увидеть, как проходит день пенсионеров и чем они занимаются.

Центру отдали современное трехэтажное помещение. Здесь для посетителей создали комфортную и практически домашнюю обстановку, чтобы они могли расслабиться, а главное – пообщаться друг с другом. В каждой локации проходят занятия по разным направлениям: йоге, оздоровительной гимнастике, скандинавской ходьбе, вокалу, хореографии, живописи, трудотерапии, компьютерной грамотности и многим другим.

Фото: Zakon.kz

Центр работает ежедневно. Чтобы попасть в учреждение, пожилые люди должны пройти регистрацию на ресепшене. Каждого посетителя консультирует врач-геронтолог, который рекомендует, какие занятия лучше посещать, так как некоторые виды физической нагрузки могут быть пенсионерам противопоказаны. К примеру, если есть какие-то проблемы с позвоночником, тогда занятия йогой исключаются.

Фото: Zakon.kz

Руководство и сотрудники центра отмечают, что сейчас пенсионеры посещают два вида активных занятий и три вида неактивных. Помимо спортивных и творческих секций, здесь бабушкам и дедушкам предоставляют индивидуальные консультации психолога, врачей и юриста.

Фото: Zakon.kz

Директор городского центра активного долголетия Сауле Бекетаева рассказывает, что это не клуб по интересам – тут можно учиться новому и делиться опытом. Главная цель учреждения – не просто организовать досуг пожилых людей, но и вовлечь их в культурную и общественную жизнь города. Услуги центра бесплатные, поэтому условие простое – иметь пенсионное удостоверение.

Фото: Zakon.kz

"Идея открытия такого центра появилась в Алматы, за которым последовали и другие регионы, и сегодня подобных учреждений по стране уже 52. Только в нашем городе работают 10 центров. Здесь предоставляется более 30 видов услуг. Благодаря поддержке государства сегодня у нас есть возможность организовать процесс работы на более профессиональном уровне. В нашем центре оборудованы спортивные залы для ЛФК и других занятий, а самое главное – работают квалифицированные преподаватели. Число пенсионеров, посещающих наши учреждения, с каждым днем увеличивается, и это, конечно, радует". Директор городского центра активного долголетия Алматы Сауле Бекетаева

По словам руководителя, в центре насыщенная культурная жизнь и проходят различные мероприятия. Яркое впечатление оставил вечер "Осень золотая" и дефиле для женщин почтенного возраста, где они демонстрировали свои наряды и раскрылись с творческой стороны. А недавно состоялся конкурс поэтической песни.

"У нас такие талантливые люди, и многие признаются, что пока работали, у них не было возможности реализовать свою мечту, а теперь она сбылась. Сейчас пенсионеры занимаются тем, что им по душе. Теперь им некогда ходить в поликлиники, потому что практически все свободное время они проводят с пользой для себя, а многие давно забыли о своих болезнях. Я думаю, положительные эмоции не только поднимают настроение, но и влияют на их здоровье". Директор городского центра активного долголетия Алматы Сауле Бекетаева

На момент посещения центра мы застали пенсионеров за занятиями по трудотерапии, хоровому пению, живописи, а также оздоровительной китайской практике цигун и гимнастике айкуне.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В кабинете трудотерапии царит особая творческая атмосфера. Здесь очень старательные ученики. Несмотря на то, что многим далеко за 60, женщины занимаются бисероплетением, вышивают казахские национальные головные уборы, делают украшения, а также панно из войлока. Создавать красоту из подручных материалов помогает преподаватель по декоративно-прикладному искусству Майса Ыкласова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Об алматинском центре долголетия от своих подруг узнала и 68-летняя Баян Джанзакова. Теперь она регулярно посещает учреждение. Женщина рассказывает, что поначалу и представить не могла, как ей здесь будет интересно и она сможет найти для себя занятие по душе.

"Я считаю, что возраст – не помеха, главное – быть энергичным и не сидеть без дела. Здесь мы занимаемся творчеством, посещаем спортивные секции. Я с удовольствием хожу на трудотерапию. Шитье успокаивает нервы, развивает память и моторику рук. Я очень благодарна нашему преподавателю за ее терпение и труд. После занятий ухожу домой с хорошим настроением". Пенсионерка Баян Джанзакова

Фото: Zakon.kz

Благодаря посещению центра свое ментальное и физическое здоровье поправила и Гайша Сыздыкова. Она, как и многие женщины почтенного возраста, старается не называть свой возраст. Пенсионерка рассказывает, что всю жизнь хотела рисовать, и только выйдя на пенсию, у нее появилась возможность осуществить свою мечту.

Фото: Zakon.kz

"Я посещаю всего третье занятие. Раньше не было времени, чтобы посвятить себя этому увлечению, хотя желание научиться рисовать не покидало меня никогда. Я пришла сюда и впервые взяла в руки карандаш, а сегодня – кисточку. Уже что-то получается. Приятно, когда видишь плоды своей работы. Это настоящая арт-терапия, я получаю чувство умиротворения от этого творческого процесса". Гайша Сыздыкова

Фото: Zakon.kz

Преподаватель по живописи Марлан Нысанбаев отмечает, что у многих его учениц большой потенциал, и некоторые даже открыли в себе талант к рисованию. По его мнению, все они пришли, чтобы осуществить свою детскую мечту. Помимо теоретических занятий, вместе они посещают музеи и выставки.

Чтобы восполнить энергию, проработать стрессы и эмоции, для всех желающих есть специальный кабинет релаксации. Отдохнуть после активных занятий поможет массажное кресло. Помимо этого, можно посетить занятия древнекитайской оздоровительной системы цигун. Это дыхательные упражнения с элементами классической гимнастики для сухожилий и мышц. Комплекс развивает силу и гибкость, а также включает повороты корпуса, натяжение суставов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В перерывах между занятиями для посетителей центра открыт коворкинг фуд-хаб. Там пенсионеры могут перекусить, выпить чаю, пообщаться, отметить с друзьями день рождения и даже свои победы в конкурсах.

Фото: Zakon.kz

Находясь в преклонном возрасте, все они сохраняют активность. По словам пенсионеров, никаких секретов долголетия нет. Только ежедневные занятия, общение и хорошее настроение. К слову, самому пожилому посетителю этого центра 83 года.

Так как центры пользуются огромной популярностью у старшего поколения, руководство полагает, что сегодня есть необходимость создать нормативную базу и стандарты услуг на уровне Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Проектная мощность здания рассчитана на 150 человек в день, а сейчас приходит свыше 200 человек. С начала 2023 года в городском центре активного долголетия зарегистрировано 947 услугополучателей. На сегодня охват людей составил 3848, им оказано 4727 услуг. В среднем каждый день центр посещают 190 пенсионеров. Также приходит много граждан из других республик – Узбекистана, Кыргызстана, но у них пенсионный возраст другой, то есть они по возрасту моложе. Поэтому учреждение ссылается только на устав и положение.

Власти Алматы выделили центру автобус, чтобы в летнее время пенсионеры могли выезжать в горы и проводить занятия на свежем воздухе. Кроме того, руководство учреждения планирует продолжить проект агрокраудсорсинга, который пришелся по душе пожилым людям. Его суть заключается в том, чтобы пенсионеры могли выращивать сельхозпродукцию, для этого им предоставят участки и необходимый инвентарь.