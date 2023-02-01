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Штраф 31,1 млн и конфискация более 50 млрд тенге – результат проверки аэропорта в Караганде

аэропорт Фото: kgf.aero
Аэропорт "Сары-Арка" в Караганде привлекли к административной ответственности. Наложен штраф в размере 31,1 млн тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 50,24 млн тенге, рассказали в АЗРК 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

АЗРК провело расследование в отношении карагандинского аэропорта "Сары-Арка". Оказалось, что там применяли монопольно высокие цен на авиаГСМ по внутренним воздушным линиям в 2018-2019 годах. 

После вступления в законную силу постановления суда аэропорт погасил монопольный доход в размере 50,24 млн тенге. Административный штраф по определению суда оплачен частями.

В доход государства взыскан штраф в общей сложности на 81,34 млн тенге.

31 января стало известно, что АЗРК расследовал дело в отношении ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp". Двух продавцов сжиженного газа привлекли к адмштрафам за ценовой сговор.

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