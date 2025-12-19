#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.55
602.09
6.42
События

Казахстанец провожал пассажиров в аэропорту и получил крупный штраф

Аэропорт в Актобе, аэропорт Актобе, международный аэропорт Актобе, международный аэропорт Алии Молдагуловой, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 11:00 Фото: akorda.kz
В аэропорту Актобе мужчину, провожавшего вылетающих, привлекли к ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 19 декабря 2025 года заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов, в аэропорту города провожавший пассажиров 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес окружающих, вызвав возмущение.

"При попытке доставления правонарушителя в комнату полиции для составления административного протокола мужчина оказал злостное неповиновение законному требованию транспортных полицейских, усугубив ситуацию. Правонарушитель привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: за распитие спиртных напитков либо появление в общественных местах в состоянии опьянения; за мелкое хулиганство и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа", – отметил Мажикенов.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актобе мужчина оштрафован на 50 МРП (196 600 тенге).

Ранее в аэропорту Астаны гражданина Китая привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах
11:21, 05 августа 2024
Аэропорт Алматы вновь предупредил о неудобствах
Аэропорт Алматы обратился к вылетающим и провожающим
09:52, 03 декабря 2024
Аэропорт Алматы обратился к вылетающим и провожающим
В аэропорту Астаны обратились к пассажирам
14:58, 06 февраля 2023
В аэропорту Астаны обратились к пассажирам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: