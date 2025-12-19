Казахстанец провожал пассажиров в аэропорту и получил крупный штраф

В аэропорту Актобе мужчину, провожавшего вылетающих, привлекли к ответственности сразу по трем статьям Административного кодекса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 19 декабря 2025 года заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов, в аэропорту города провожавший пассажиров 53-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес окружающих, вызвав возмущение.

"При попытке доставления правонарушителя в комнату полиции для составления административного протокола мужчина оказал злостное неповиновение законному требованию транспортных полицейских, усугубив ситуацию. Правонарушитель привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: за распитие спиртных напитков либо появление в общественных местах в состоянии опьянения; за мелкое хулиганство и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа", – отметил Мажикенов.

Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Актобе мужчина оштрафован на 50 МРП (196 600 тенге).

