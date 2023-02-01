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Глава Нацбанка отчитался перед Токаевым о ситуации в экономике страны

Нацбанк, деньги, экономика Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Глава Нацбанка рассказал об итогах реализации Нацбанком денежно-кредитной политики за январь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.

1 февраля Национальный банк Казахстана распространил информационное сообщение по валютному рынку. В нем говорится, что в январе НБК купил 120 млн долларов для Единого накопительного пенсионного фонда.

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