Льготное автокредитование: получить машину по знакомству не получится

В Фонде развития промышленности заверяют, что процесс получения льготных кредитов и автомобилей будет честным и прозрачным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в Фонде развития промышленности журналисты напомнили, что после запуска программы льготного автокредитования в 2022 году казахстанцы рассказывали о фактах нечестного продвижения в очереди на автомобили. Якобы заплатив деньги сотруднику автосалона, можно было продвинуться вверх в очереди на бронь авто.

Зампредседателя правления Ринат Гаппаров подтвердил, что было много критики и жалоб на так называемых посредников. Именно поэтому запустили платформу Autonesie.kz, которая сделает процесс получения кредитов и авто прозрачным.

"Программа 30-летняя, а кредиты будут выдаваться в течение 25 лет, и ежемесячно можно будет принять участие. Никто не сможет без очереди влезть. Менеджер автосалона должен будет убедиться, что этот человек зарегистрирован как участник программы льготного автокредитования. И другой человек ни за деньги, ни по знакомству не сможет получить льготное автокредитование по нашей программе, если он не зарегистрировался там в заявленный период". Ринат Гаппаров

Однако разбираться, что было в прошлом, никто уже не будет. Ведь для этого нужны заявления, которых от казахстанцев, по словам представителя АКАБ Кайрата Еламанова, не поступало.

"Были вопросы в прошлом году, связанные с допоборудованием. По дилерским центрам, которые навязывали допоборудование, составлялись штрафы со стороны дистрибуции. Вплоть до отзыва лицензии. Но что касается вопросов, которые вы озвучили. Никаких заявлений и жалоб не поступало". Кайрат Еламанов

Платформу по программе льготного автокредитования запустят в Казахстане 6 февраля. В ФРП обещают, что будут запускать ее каждый месяц. Инструкцию о том, как получить льготный автокредит, можно прочитать здесь.