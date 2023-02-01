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Названо условие для сокращения срока отработки для стипендиатов "Болашака"

Названо условие для сокращения срока отработки для стипендиатов "Болашак" Фото: пресс-служба Центра международных программ
С 2023 года срок обязательной трудовой отработки сокращен на один год стипендиатам "Болашака", имеющим грант на академическое обучение от зарубежного вуза, работодателя или организации, сообщает Zakon.kz.

Теперь в конкурсе могут также участвовать претенденты, имеющие грант на академическое обучение от зарубежного вуза или организации.

"Срок отработки для таких стипендиатов будет уменьшен с пяти до четырех лет в городах Астана, Алматы и Шымкент, с трех до двух лет – в других регионах страны", – сказал председатель Правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.

Он отметил, что программа "Болашак" будет покрывать расходы стипендиата на проживание, питание, медицинскую страховку, авиаперелет, визовые сборы, приобретение учебных материалов.

Претенденты с наличием гранта на обучение в ведущем зарубежном вузе для участия в конкурсе по программе "Болашак" должны предоставить копии документов, подтверждающих зачисление на академическое обучение на безвозмездной основе. Грант должен покрывать весь период академического обучения.

Ранее стало известно, что "болашаковцы", поступившие по сельской квоте, могут не предоставлять залоговое имущество.

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