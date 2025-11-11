Стипендиатам "Болашак" объявили хорошую новость

АО "Центр международных программ" сегодня, 11 ноября 2025 года, обратилось к стипендиатам "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Им объявили хорошую новость.

"Программа "Болашак" запускает новый проект "Мост в будущее", который открывает перед стипендиатами не только путь к мировому образованию, но и реальные возможности профессионального роста. Инициатива, реализуемая АО "Центр международных программ", направлена на объединение талантов и карьерных перспектив, создавая современную экосистему взаимодействия образования, бизнеса и государства", – говорится в официальном Telegram-канале АО "Центр международных программ".

Главная идея проекта – соединить академические знания, полученные за рубежом, с запросами отечественного рынка труда.

"Теперь стипендиаты смогут еще во время обучения выполнять реальные исследовательские и производственные задания по запросу казахстанских компаний. Такой подход помогает работодателям заранее находить подготовленных специалистов, а выпускникам – уверенно выстраивать карьеру сразу после возвращения на родину. Инициатива отвечает мировым трендам в управлении человеческим капиталом и направлена на то, чтобы инвестиции в образование приносили ощутимые результаты для экономики Казахстана". АО "Центр международных программ"

Отмечается, что вся информация о проекте будет направлена стипендиатам программы "Болашак".

Ранее сообщалось, что срок приема документов на участие в программе "Научные стажировки", направленной на развитие научного потенциала страны и обмен опытом на международном уровне, продлен до 19 ноября 2025 года. Об этом молодым ученым и исследователям Казахстана сообщило АО "Центр международных программ", которое курирует международную стипендию "Болашак".