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Редкую операцию пациенту с непрекращающимся носовым кровотечением провели в Алматы

Операция Фото: пресс-служба ГКБ №7
50-летний мужчина жаловался на обильное кровотечение из носа, слабость, головокружение и тошноту. Для решения его проблемы медики избрали малоинвазивный метод оперирования, сообщает Zakon.kz.

Интервенционные, а проще говоря, обходящиеся "без разреза", хирурги Городской клинической больницы №7 пополнили свою практику новым методом оперирования. Речь об эмболизации - закупорке - ветвей наружной сонной артерии при носовых кровотечениях. 

Пациента неприятный симптом беспокоил в течение 20 дней. Показатель гемоглобина при этом был тревожно низким. Меры, предпринятые ранее в районной больнице, оказались неэффективными - кровь не останавливалась.  

Проведенная операция примечательна тем, что выполняется через проколы, без глобального вмешательства в организм. От выполняющего ее хирурга требуется высочайшая точность и аккуратность: есть риск перекрытия артерии головного мозга. Помимо мастерства специалиста, требуются еще и специальные микрокатеторы. 

"Через бедренный доступ мы селективно зашли в наружную сонную артерию, которая кровоснабжает заднюю стенку носовой полости. Именно в это место мы зашли и специальными эмболами закрыли кровоток, можно так сказать. Во время ангиографии мы отмечаем гипер-васкуляризацию сосудов в этой области, больше слева. Мы зашли с обеих сторон и с обеих сторон перекрыли кровоток, остановили обильное кровотечение. После этого сразу же сняли тампон в носовой полости. После операции сгустки, конечно, где-то два дня продолжали выходить, но как такового обильного кровотечения не было. Пациенту прокапали кровь, подняли гемоглобин до 90 г/л. Уже на пятый день после операции мы его выписали. Только сегодня я позвонил пациенту, чтобы узнать состояние. Он радовался как ребенок. Конечно же, это очень приятно! Пациент себя чувствует очень хорошо, продолжает принимать препараты железа",- прокомментировал заведующий отделом интервенционной хирургии и аритмологии ГКБ №7 Сакен Анартаев.

По словам врачей, еще один плюс данного метода оперирования в том, что вмешательство проводится без наркоза, а значит, угрозы осложнений и долгого восстановления сводятся к минимуму. Тем более при столь низком, как у спасенного мужчины, гемоглобине наркоз может быть просто опасен. 


"Успешно проведенное интервенционное вмешательство сохранило пациенту жизнь: низкий уровень гемоглобина, постоянно снижающийся, мог привести к грозным осложнениям в виде инсульта, остановки сердца, приводя к смерти", - подытожили в больнице. 

Причины кровотечения из носа:

  • травмы и новообразования челюстно-лицевой области;
  • атрофия слизистой оболочки полости носа, в том числе из-за бесконтрольного использования сосудосуживающих препаратов;
  • хирургические вмешательства на структурах носа;
  • заболевания крови;
  • артериальная гипертензия;
  • вдыхание через нос наркотических веществ;
  • сухой воздух в помещении;
  • использование на постоянной основе кислородного контейнера и др.


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