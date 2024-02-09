Основные причины носовых кровотечений
Холодный и сухой воздух специалист отнесла к одной из самых частых местных причин подобных инцидентов. По ее словам, сухость приводит к высыханию слизистой, повышению ломкости стенок сосудов, особенно при чихании, растирании и удалении корок в носу.
К местным причинам также относятся:
- ушибы и травмы носа, в том числе, при неправильном отсмаркивании;
- неправильное применение спреев для носа (направление на перегородку);
- риниты (аллергический, медикаментозный, атрофический);
- послеоперационные кровотечения; образования в полости носа и пазух (кровоточащий полип, ювенильная ангиофиброма носоглотки);
- искривление перегородки; инородное тело в полости носа; воздействие химических раздражителей.
К системным причинам, по ее словам, относятся:
- артериальная гипертензия;
- заболевания крови и плохая свертываемость крови (гемофилия, тромбоцитопения, лейкемия);
- беременность;
- телеангиэктазия (болезнь Рандю-Ослера);
- заболевания печени (цирроз, гепатит).
"Также к частым факторам носовых кровотечений относятся гипо- и авитаминозы, такие как: дефицит витамина С, витамина А (играет важную роль в питании эпителия слизистых носа), витамина К (участвует в функционировании свертываемости крови). Особенно важно отслеживать этот витамин у тех, кто активно занимается спортом", – рассказала "Газете.Ru" Зиркуева.
Эксперт также рассказала, что, кроме того, носовые кровотечения могут наблюдаться на фоне физических напряжений и перегрева организма (например, вследствие солнечного удара), а также при приеме антикоагулянтов и аспиринсодержащих препаратов.
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