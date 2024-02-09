Основные причины носовых кровотечений

Врач-оториноларинголог Асият Зиркуева рассказала, что носовое кровотечение может быть симптомом местного повреждения носа или следствием заболеваний других органов и систем организма, сообщает Zakon.kz.

Холодный и сухой воздух специалист отнесла к одной из самых частых местных причин подобных инцидентов. По ее словам, сухость приводит к высыханию слизистой, повышению ломкости стенок сосудов, особенно при чихании, растирании и удалении корок в носу.

К местным причинам также относятся:

ушибы и травмы носа, в том числе, при неправильном отсмаркивании;

неправильное применение спреев для носа (направление на перегородку);

риниты (аллергический, медикаментозный, атрофический);

послеоперационные кровотечения; образования в полости носа и пазух (кровоточащий полип, ювенильная ангиофиброма носоглотки);

искривление перегородки; инородное тело в полости носа; воздействие химических раздражителей.

К системным причинам, по ее словам, относятся:

артериальная гипертензия;

заболевания крови и плохая свертываемость крови (гемофилия, тромбоцитопения, лейкемия);

беременность;

телеангиэктазия (болезнь Рандю-Ослера);

заболевания печени (цирроз, гепатит).

"Также к частым факторам носовых кровотечений относятся гипо- и авитаминозы, такие как: дефицит витамина С, витамина А (играет важную роль в питании эпителия слизистых носа), витамина К (участвует в функционировании свертываемости крови). Особенно важно отслеживать этот витамин у тех, кто активно занимается спортом", – рассказала "Газете.Ru" Зиркуева.

Эксперт также рассказала, что, кроме того, носовые кровотечения могут наблюдаться на фоне физических напряжений и перегрева организма (например, вследствие солнечного удара), а также при приеме антикоагулянтов и аспиринсодержащих препаратов.

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