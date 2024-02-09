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Основные причины носовых кровотечений

причины кровотечений из носа Фото: pixabay
Врач-оториноларинголог Асият Зиркуева рассказала, что носовое кровотечение может быть симптомом местного повреждения носа или следствием заболеваний других органов и систем организма, сообщает Zakon.kz.

Холодный и сухой воздух специалист отнесла к одной из самых частых местных причин подобных инцидентов. По ее словам, сухость приводит к высыханию слизистой, повышению ломкости стенок сосудов, особенно при чихании, растирании и удалении корок в носу.

К местным причинам также относятся:

  • ушибы и травмы носа, в том числе, при неправильном отсмаркивании;
  • неправильное применение спреев для носа (направление на перегородку);
  • риниты (аллергический, медикаментозный, атрофический);
  • послеоперационные кровотечения; образования в полости носа и пазух (кровоточащий полип, ювенильная ангиофиброма носоглотки);
  • искривление перегородки; инородное тело в полости носа; воздействие химических раздражителей.

К системным причинам, по ее словам, относятся:

  • артериальная гипертензия;
  • заболевания крови и плохая свертываемость крови (гемофилия, тромбоцитопения, лейкемия);
  • беременность;
  • телеангиэктазия (болезнь Рандю-Ослера);
  • заболевания печени (цирроз, гепатит).
"Также к частым факторам носовых кровотечений относятся гипо- и авитаминозы, такие как: дефицит витамина С, витамина А (играет важную роль в питании эпителия слизистых носа), витамина К (участвует в функционировании свертываемости крови). Особенно важно отслеживать этот витамин у тех, кто активно занимается спортом", – рассказала "Газете.Ru" Зиркуева.

Эксперт также рассказала, что, кроме того, носовые кровотечения могут наблюдаться на фоне физических напряжений и перегрева организма (например, вследствие солнечного удара), а также при приеме антикоагулянтов и аспиринсодержащих препаратов.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала о неочевидных симптомах воспаления в организме, с которыми можно бороться с помощью обычных полезных продуктов, если выстраивать свой рацион грамотно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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