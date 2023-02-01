Азат Перуашев предложил, чтобы правительство формировала победившая на выборах партия

На съезде Демократической партии "Ак жол" 1 февраля озвучили основные принципы предвыборной платформы, а также огласили имена кандидатов в депутаты Мажилиса по партийному и одномандатному спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев рассказал, что их предвыборная программа созвучна принципам, которые сегодня продвигает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Демократическая партия "Ак жол" приветствует эти подходы и отмечает созвучность своей программы позиции президента. Демократия, то есть прозрачность госорганов и их подотчетность перед обществом, служит самым эффективным средством против бюрократии и отрыва власти от простых граждан. Демократия опирается на принцип продвижения общественных интересов через представительные органы – Парламент и местные маслихаты, являющиеся основными институтами парламентаризма. Демократия и есть парламентаризм", – сказал Азат Перуашев.

Он напомнил, что акжоловцы в 2022 году представляли свои предложения по дальнейшему развитию и углублению конституционной реформы, которые направили правительству.

Между тем лидер партии добавил, что "Ак жол" продолжит работу по их реализации.

Ключевыми элементами предложенного пакета являются:

Формирование реального механизма сдержек и противовесов между исполнительной и представительной ветвями власти, повышение полномочий Парламента и маслихатов до необходимого уровня.

Демонополизация политики, создание условий для справедливой конкуренции парламентских партий.

Обеспечение открытости и полноты государственного бюджета как экономической основы жизнедеятельности государства.

Реформирование избирательного законодательства в целях повышения общественного доверия к выборам и своему государству.

Например, по словам Азата Перуашева, предлагается создать правительство национального доверия.

"Согласно действующей Конституции, президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура президента должна быть равноудаленной и от парламента, и от правительства. В связи с этим Демократическая партия "Ак жол" считает, что состав Правительства должен формировать не глава государства, а победившая на парламентских выборах партия, которая и будет вносить его на утверждение президенту и нести ответственность за все достижения и провалы своего Правительства. Такова практика развитых демократий". Азат Перуашев

Помимо этого, на съезде озвучили имена кандидатов в депутаты Мажилиса. Так, "Ак жол" включил в партийный список 54 кандидата на выборы. Возглавляет список Азат Перуашев, из экс-депутатов Мажилиса VII созыва в нем Дания Еспаева, Берик Дюсембинов, Ерлан Барлыбаев. Казыбек Иса, Максат Раманкулов и Серик Ерубаев.

В списки также включены:

Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович - директор ТОО "Гранд-Ханака", член Туркестанского областного Совета,

Нуралдинов Олжас Ельтаевич - председатель Алматинского городского филиала ДПК "Ак жол", генеральный директор ТОО "KBT-Group",

Өтепбай Азат Болатұлы - директор ТОО“Outsource Director Ltd.”,

Кушенов Султан Бахытович - депутат Туркестанского областного маслихата, учредитель ТОО "Конус",

Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна - управляющий директор по развитию, член правления АО "НК "КТЖ",

Уткин Сергей Геннадьевич - адвокат,

Абжанов Алимхан Досибаевич - председатель Шымкентского городского филиала ДПК "Ак жол", председатель правления группа компаний "Зангар",

Садыков Аскар Аманбаевич - председатель Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол", бизнесмен,

Риаханов Шынгыс Нуртасович - председатель ВКО филиала ДПК "Ак жол", директор ТОО "Altay Trans",

Хамзин Гани Булатулы - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва,

Бейсенбаев Ержан Алмабекович - независимый директор ТОО "BIGLIFE",

Өмірғали Ерлік Қайдарұлы - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва,

Кожахметов Асылхан Тулеббергенович - секретарь Национального совета, руководитель аппарата ДПК "Ак жол",

Сарсенов Сагият Омирзакулы - председатель совета директоров ТОО "Іле корпорациясы", депутат Мажилиса РК V созыва,

Кенесары Алмас Усенулы - генеральный директор ТОО "Holding Orkendeu",

Васильев Дмитрий Владимирович - заместитель председателя ДПК "Ак жол", директор ТОО "Аграрно-инвестиционная корпорация",

Джумагалиев Рустам Айсултанович - секретарь Национального совета ДПК "Ак жол",

Устемирова Галия Идрисовна - заведующий секретариатом председателя ДПК "Ак жол",

Тажибаева Газиза Бахтияровна - руководитель Республиканского молодежного крыла ДПК "Ак жол",

Демидова Дана Тулегеновна - член областного совета партии по Жетысуской области

Елубаева Марал Куандыковна - заместитель декана по академической работе международного медицинского факультета НАО "Медицинский университет Караганды",

Смагулов Аскар Сайлаубекович - председатель Астанинского филиала ДПК "Ак жол", депутат городского маслихата, финансовый директор АО "Акмолинский вагоно-ремонтный завод",

Маутканов Алтай Ильясович - учредитель группы компаний Даму,

Сембинов Азат Талгатович - советник председателя ДПК "Ак жол", депутат Мажилиса РК VII созыва,

Шардинов Бахтияр Ахметжанович - бизнесмен, генеральный директор ТОО "Жаркент".

Шынасилова Мейраш Калиевна - председатель Алматинского областного филиала ДПК "Ак жол", заместитель директора ТОО " Специализированное предприятие по обработке камня",

Егінбаев Ермек Молдакулович - председатель филиала ДПК "Ак жол" по области Жетісу, член правления ТОО "Кайнар" (аккумуляторный завод),

Юсупов Ермекқалий Төлепқалиұлы - председатель Атырауского областного филиала ДПК "Ак жол", депутат областного маслихата, директор ТОО "Атырау көлік-құрылыс",

Пыхарев Станислав Сергеевич - директор ТОО "С.С. Групп",

Тлеужанов Ержан Хамитович - председатель филиала ДПК "Ак жол" по области Абай,

Шалкарбеков Муханбеталы Женисович - председатель Жамбылского областного филиала ДПК "Ак жол", директор ТОО "АБЗ Актас",

Бадашев Алмаз Бекетович - директор ТОО "WestGasOil РТЕ. LTD",

Жутаев Махаббат Сагынбаевич - председатель Костанайского областного филиала ДПК "Ак жол", депутат маслихата,

Боранбаев Кайрат Жомартович - бизнесмен, председатель правления ТОО "Нурлен", депутат Кызылординского областного маслихата,



Нурказов Ойрат Серикович - депутат Карагандинского областного маслихата, генеральный директор ТОО "Автоцентр "Бахус",

Салыкбаев Абзал Мырзаханович - председатель Туркестанского областного филиала ДПК "Ак жол", предприниматель,

Шаңбаева Гүлмайса Қонаққызы - «Ақ жол» ҚДП МОФ төрағасының орынбасары,

Қорғанбаев Батыржан - ТОО «KMG EP –Catering», заместитель директора,

Кинцель Евгений Юрьевич - председатель партийной комиссии ДПК "Ак жол", председатель независимой Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов,

Молдашева Айгерим Канаткызы - пилот Боинга 757/767 авиакомпании "AirAstana", магистрант Южно-Калифорнийского университета,

Аубакирова Гульнар Боярстанова - руководитель службы защиты прав предпринимателей в судебных процессах ДПК "Ак жол",

Арыстанова Айгерим Атыгаевна - руководитель службы поддержки молодежного предпринимательства ДПК "Ак жол",

Умирбекова Альфия Айтымбековна - таможенный брокер ТОО "Sklad Agrohim",

Нурлыханов Тимур Ерланович - генеральный директор ТОО "QP Service",

Алибаева Альмира Кадырлыевна - предприниматель,

Атыгаева Кызылгуль Тохтаровна - директор ТОО "Жер-Ана-2021",

Ракишева Алия Булатовна - начальник Управленческой отчетности АО "Отбасы банк".

По мажоритарной системе в список для участия в выборах в Мажилис "Ак жол" выбрал 24 кандидата:

Омурзаков Турсунбек Казенович - президент холдинговой компании "О'Азамат", г. Астана,



Бисекенов Нургали Рыспаевич - председатель совета республиканской палаты пород лошадей г. Астаны,

Сагадиева Рауан Бахтыбеккызы - Республиканское общественное объединение "Союз родителей особенных родителей", соучредитель и председатель правления г. Алматы,

Ауганбаева Алма Курмановна - заместитель директора КГУ "ЦАД" Управления занятости и социальных программ города Алматы,

Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы - Әдебиет зерттеушісі, филология ғылымының докторы, профессор г. Шымкент,

Сапарбаев Самат Сагатович - член-правления, проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова", Актюбинская область,

Алтаев Берик Жайлауович - директор ТОО "Казнутривет", Алматинская область,

Сағымбаев Қуаныш Мусаевич - ЖК "Иманкулова", директор, Алматинская область,

Курмангалиев Жасулан Муратович - заместитель директора Жетысуского областного филиала АО "Отбасы Банк", Жетысуская область,

Джумагалиева Гульмира Сабыровна - генеральный директор ТОО "ПЦН Кузет", председатель регионального совета НПП «Атамекен», депутат Махамбетского районного маслихата VІІ созыва, Атырауская область,

Казбекова Меруерт Айткажиевна - заместитель председателя ДПК "Ак жол", Акмолинская область,

Гулжанат Рахаткызы - руководитель Центра развития детей и молодежи CENTRIUM, Абайская область,

Рамазанова Алтынай Толеухановна - директор ТОО "Baker Street", Восточно- Казахстанская область,

Жатканбаева Мадина Оналбайқызы - журналистік зерттеу агенттігі «Xaqmedia», бас редактор, Жамбылская область,

Гумаров Наурызбай Каиршиевич - руководитель ИП "Өріс", Западно- Казахстанская область,

Карибов Адиль Алиакпарович - предприниматель, Костанайская область,

Прманов Жорабек Акимбекович - директор ТОО МФО "ФинПомощь", председатель Кызылординского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат Кызылординского областного маслихата, Кызылординская область,

Шиллер Марина Васильевна - председатель Совета деловых женщин города Темиртау, ТОО "УЦ Про бизнес" - исполнительный директор, Карагандинская область,

Сулейменов Дулат Дүйсенбекович - Ұлытау ауданы Ақтас кентінің әкімі, Улытауская область,

Сатыбаев Фуат Сайдахметович - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, Павлодарская область,

Искаков Жаслан Мадьярович - советник директора ТОО "НТС Агро", Северо-Казахстанская область,

Бижанов Нурбол Орынбасарович - начальник службы безопасности "Шымкентское отделение ГП", Туркестанская область,

Ибадуллаев Тулеген Ерболұлы - ТОО "Hill Corporation", Туркестанская область.

30 января 2023 года стало известно, кто выдвигается в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана.

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.