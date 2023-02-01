Азат Перуашев предложил, чтобы правительство формировала победившая на выборах партия
Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев рассказал, что их предвыборная программа созвучна принципам, которые сегодня продвигает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Демократическая партия "Ак жол" приветствует эти подходы и отмечает созвучность своей программы позиции президента. Демократия, то есть прозрачность госорганов и их подотчетность перед обществом, служит самым эффективным средством против бюрократии и отрыва власти от простых граждан. Демократия опирается на принцип продвижения общественных интересов через представительные органы – Парламент и местные маслихаты, являющиеся основными институтами парламентаризма. Демократия и есть парламентаризм", – сказал Азат Перуашев.
Он напомнил, что акжоловцы в 2022 году представляли свои предложения по дальнейшему развитию и углублению конституционной реформы, которые направили правительству.
Между тем лидер партии добавил, что "Ак жол" продолжит работу по их реализации.
Ключевыми элементами предложенного пакета являются:
- Формирование реального механизма сдержек и противовесов между исполнительной и представительной ветвями власти, повышение полномочий Парламента и маслихатов до необходимого уровня.
- Демонополизация политики, создание условий для справедливой конкуренции парламентских партий.
- Обеспечение открытости и полноты государственного бюджета как экономической основы жизнедеятельности государства.
- Реформирование избирательного законодательства в целях повышения общественного доверия к выборам и своему государству.
Например, по словам Азата Перуашева, предлагается создать правительство национального доверия.
"Согласно действующей Конституции, президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура президента должна быть равноудаленной и от парламента, и от правительства. В связи с этим Демократическая партия "Ак жол" считает, что состав Правительства должен формировать не глава государства, а победившая на парламентских выборах партия, которая и будет вносить его на утверждение президенту и нести ответственность за все достижения и провалы своего Правительства. Такова практика развитых демократий". Азат Перуашев
Помимо этого, на съезде озвучили имена кандидатов в депутаты Мажилиса. Так, "Ак жол" включил в партийный список 54 кандидата на выборы. Возглавляет список Азат Перуашев, из экс-депутатов Мажилиса VII созыва в нем Дания Еспаева, Берик Дюсембинов, Ерлан Барлыбаев. Казыбек Иса, Максат Раманкулов и Серик Ерубаев.
В списки также включены:
- Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович - директор ТОО "Гранд-Ханака", член Туркестанского областного Совета,
- Нуралдинов Олжас Ельтаевич - председатель Алматинского городского филиала ДПК "Ак жол", генеральный директор ТОО "KBT-Group",
- Өтепбай Азат Болатұлы - директор ТОО“Outsource Director Ltd.”,
- Кушенов Султан Бахытович - депутат Туркестанского областного маслихата, учредитель ТОО "Конус",
- Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна - управляющий директор по развитию, член правления АО "НК "КТЖ",
- Уткин Сергей Геннадьевич - адвокат,
- Абжанов Алимхан Досибаевич - председатель Шымкентского городского филиала ДПК "Ак жол", председатель правления группа компаний "Зангар",
- Садыков Аскар Аманбаевич - председатель Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол", бизнесмен,
- Риаханов Шынгыс Нуртасович - председатель ВКО филиала ДПК "Ак жол", директор ТОО "Altay Trans",
- Хамзин Гани Булатулы - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва,
- Бейсенбаев Ержан Алмабекович - независимый директор ТОО "BIGLIFE",
- Өмірғали Ерлік Қайдарұлы - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва,
- Кожахметов Асылхан Тулеббергенович - секретарь Национального совета, руководитель аппарата ДПК "Ак жол",
- Сарсенов Сагият Омирзакулы - председатель совета директоров ТОО "Іле корпорациясы", депутат Мажилиса РК V созыва,
- Кенесары Алмас Усенулы - генеральный директор ТОО "Holding Orkendeu",
- Васильев Дмитрий Владимирович - заместитель председателя ДПК "Ак жол", директор ТОО "Аграрно-инвестиционная корпорация",
- Джумагалиев Рустам Айсултанович - секретарь Национального совета ДПК "Ак жол",
- Устемирова Галия Идрисовна - заведующий секретариатом председателя ДПК "Ак жол",
- Тажибаева Газиза Бахтияровна - руководитель Республиканского молодежного крыла ДПК "Ак жол",
- Демидова Дана Тулегеновна - член областного совета партии по Жетысуской области
- Елубаева Марал Куандыковна - заместитель декана по академической работе международного медицинского факультета НАО "Медицинский университет Караганды",
- Смагулов Аскар Сайлаубекович - председатель Астанинского филиала ДПК "Ак жол", депутат городского маслихата, финансовый директор АО "Акмолинский вагоно-ремонтный завод",
- Маутканов Алтай Ильясович - учредитель группы компаний Даму,
- Сембинов Азат Талгатович - советник председателя ДПК "Ак жол", депутат Мажилиса РК VII созыва,
- Шардинов Бахтияр Ахметжанович - бизнесмен, генеральный директор ТОО "Жаркент".
- Шынасилова Мейраш Калиевна - председатель Алматинского областного филиала ДПК "Ак жол", заместитель директора ТОО " Специализированное предприятие по обработке камня",
- Егінбаев Ермек Молдакулович - председатель филиала ДПК "Ак жол" по области Жетісу, член правления ТОО "Кайнар" (аккумуляторный завод),
- Юсупов Ермекқалий Төлепқалиұлы - председатель Атырауского областного филиала ДПК "Ак жол", депутат областного маслихата, директор ТОО "Атырау көлік-құрылыс",
- Пыхарев Станислав Сергеевич - директор ТОО "С.С. Групп",
- Тлеужанов Ержан Хамитович - председатель филиала ДПК "Ак жол" по области Абай,
- Шалкарбеков Муханбеталы Женисович - председатель Жамбылского областного филиала ДПК "Ак жол", директор ТОО "АБЗ Актас",
- Бадашев Алмаз Бекетович - директор ТОО "WestGasOil РТЕ. LTD",
- Жутаев Махаббат Сагынбаевич - председатель Костанайского областного филиала ДПК "Ак жол", депутат маслихата,
- Боранбаев Кайрат Жомартович - бизнесмен, председатель правления ТОО "Нурлен", депутат
Кызылординского областного маслихата,
- Нурказов Ойрат Серикович - депутат Карагандинского областного маслихата, генеральный директор ТОО "Автоцентр "Бахус",
- Салыкбаев Абзал Мырзаханович - председатель Туркестанского областного филиала ДПК "Ак жол", предприниматель,
- Шаңбаева Гүлмайса Қонаққызы - «Ақ жол» ҚДП МОФ төрағасының орынбасары,
- Қорғанбаев Батыржан - ТОО «KMG EP –Catering», заместитель директора,
- Кинцель Евгений Юрьевич - председатель партийной комиссии ДПК "Ак жол", председатель независимой Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов,
- Молдашева Айгерим Канаткызы - пилот Боинга 757/767 авиакомпании "AirAstana", магистрант Южно-Калифорнийского университета,
- Аубакирова Гульнар Боярстанова - руководитель службы защиты прав предпринимателей в судебных процессах ДПК "Ак жол",
- Арыстанова Айгерим Атыгаевна - руководитель службы поддержки молодежного предпринимательства ДПК "Ак жол",
- Умирбекова Альфия Айтымбековна - таможенный брокер ТОО "Sklad Agrohim",
- Нурлыханов Тимур Ерланович - генеральный директор ТОО "QP Service",
- Алибаева Альмира Кадырлыевна - предприниматель,
- Атыгаева Кызылгуль Тохтаровна - директор ТОО "Жер-Ана-2021",
- Ракишева Алия Булатовна - начальник Управленческой отчетности АО "Отбасы банк".
По мажоритарной системе в список для участия в выборах в Мажилис "Ак жол" выбрал 24 кандидата:
- Омурзаков Турсунбек Казенович - президент холдинговой компании "О'Азамат", г. Астана,
- Бисекенов Нургали Рыспаевич - председатель совета республиканской палаты пород лошадей г. Астаны,
- Сагадиева Рауан Бахтыбеккызы - Республиканское общественное объединение "Союз родителей особенных родителей", соучредитель и председатель правления г. Алматы,
- Ауганбаева Алма Курмановна - заместитель директора КГУ "ЦАД" Управления занятости и социальных программ города Алматы,
- Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы - Әдебиет зерттеушісі, филология ғылымының докторы, профессор г. Шымкент,
- Сапарбаев Самат Сагатович - член-правления, проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова", Актюбинская область,
- Алтаев Берик Жайлауович - директор ТОО "Казнутривет", Алматинская область,
- Сағымбаев Қуаныш Мусаевич - ЖК "Иманкулова", директор, Алматинская область,
- Курмангалиев Жасулан Муратович - заместитель директора Жетысуского областного филиала АО "Отбасы Банк", Жетысуская область,
- Джумагалиева Гульмира Сабыровна - генеральный директор ТОО "ПЦН Кузет", председатель регионального совета НПП «Атамекен», депутат Махамбетского районного маслихата VІІ созыва, Атырауская область,
- Казбекова Меруерт Айткажиевна - заместитель председателя ДПК "Ак жол", Акмолинская область,
- Гулжанат Рахаткызы - руководитель Центра развития детей и молодежи CENTRIUM, Абайская область,
- Рамазанова Алтынай Толеухановна - директор ТОО "Baker Street", Восточно- Казахстанская область,
- Жатканбаева Мадина Оналбайқызы - журналистік зерттеу агенттігі «Xaqmedia», бас редактор, Жамбылская область,
- Гумаров Наурызбай Каиршиевич - руководитель ИП "Өріс", Западно- Казахстанская область,
- Карибов Адиль Алиакпарович - предприниматель, Костанайская область,
- Прманов Жорабек Акимбекович - директор ТОО МФО "ФинПомощь", председатель Кызылординского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат Кызылординского областного маслихата, Кызылординская область,
- Шиллер Марина Васильевна - председатель Совета деловых женщин города Темиртау, ТОО "УЦ Про бизнес" - исполнительный директор, Карагандинская область,
- Сулейменов Дулат Дүйсенбекович - Ұлытау ауданы Ақтас кентінің әкімі, Улытауская область,
- Сатыбаев Фуат Сайдахметович - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, Павлодарская область,
- Искаков Жаслан Мадьярович - советник директора ТОО "НТС Агро", Северо-Казахстанская область,
- Бижанов Нурбол Орынбасарович - начальник службы безопасности "Шымкентское отделение ГП", Туркестанская область,
- Ибадуллаев Тулеген Ерболұлы - ТОО "Hill Corporation", Туркестанская область.
30 января 2023 года стало известно, кто выдвигается в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана.
19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.