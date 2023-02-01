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Азат Перуашев предложил, чтобы правительство формировала победившая на выборах партия

Казахстан "Ак жол" съезд предвыборная программа кандидаты Мажилис Фото: пресс-служба партии "Ак жол"
На съезде Демократической партии "Ак жол" 1 февраля озвучили основные принципы предвыборной платформы, а также огласили имена кандидатов в депутаты Мажилиса по партийному и одномандатному спискам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель демократической партии "Ак жол" Азат Перуашев рассказал, что их предвыборная программа созвучна принципам, которые сегодня продвигает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Демократическая партия "Ак жол" приветствует эти подходы и отмечает созвучность своей программы позиции президента. Демократия, то есть прозрачность госорганов и их подотчетность перед обществом, служит самым эффективным средством против бюрократии и отрыва власти от простых граждан. Демократия опирается на принцип продвижения общественных интересов через представительные органы – Парламент и местные маслихаты, являющиеся основными институтами парламентаризма. Демократия и есть парламентаризм", – сказал Азат Перуашев.

Он напомнил, что акжоловцы в 2022 году представляли свои предложения по дальнейшему развитию и углублению конституционной реформы, которые направили правительству. 

Между тем лидер партии добавил, что "Ак жол" продолжит работу по их реализации. 

Ключевыми элементами предложенного пакета являются:

  • Формирование реального механизма сдержек и противовесов между исполнительной и представительной ветвями власти, повышение полномочий Парламента и маслихатов до необходимого уровня.
  • Демонополизация политики, создание условий для справедливой конкуренции парламентских партий.
  • Обеспечение открытости и полноты государственного бюджета как экономической основы жизнедеятельности государства.
  • Реформирование избирательного законодательства в целях повышения общественного доверия к выборам и своему государству.

Например, по словам Азата Перуашева, предлагается создать правительство национального доверия.

"Согласно действующей Конституции, президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура президента должна быть равноудаленной и от парламента, и от правительства. В связи с этим Демократическая партия "Ак жол" считает, что состав Правительства должен формировать не глава государства, а победившая на парламентских выборах партия, которая и будет вносить его на утверждение президенту и нести ответственность за все достижения и провалы своего Правительства. Такова практика развитых демократий". Азат Перуашев

Помимо этого, на съезде озвучили имена кандидатов в депутаты Мажилиса. Так, "Ак жол" включил в партийный список 54 кандидата на выборы. Возглавляет список Азат Перуашев, из экс-депутатов Мажилиса VII созыва в нем Дания Еспаева, Берик Дюсембинов, Ерлан Барлыбаев. Казыбек Иса, Максат Раманкулов и Серик Ерубаев. 

В списки также включены: 

  • Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович - директор ТОО "Гранд-Ханака", член Туркестанского областного Совета,
  • Нуралдинов Олжас Ельтаевич - председатель Алматинского городского филиала ДПК "Ак жол", генеральный директор ТОО "KBT-Group",
  • Өтепбай Азат Болатұлы - директор ТОО“Outsource Director Ltd.”,
  • Кушенов Султан Бахытович - депутат Туркестанского областного маслихата, учредитель ТОО "Конус",
  • Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна - управляющий директор по развитию, член правления АО "НК "КТЖ",
  • Уткин Сергей Геннадьевич - адвокат,
  • Абжанов Алимхан Досибаевич - председатель Шымкентского городского филиала ДПК "Ак жол", председатель правления группа компаний "Зангар",
  • Садыков Аскар Аманбаевич - председатель Актюбинского областного филиала ДПК "Ак жол", бизнесмен,
  • Риаханов Шынгыс Нуртасович - председатель ВКО филиала ДПК "Ак жол", директор ТОО "Altay Trans",
  • Хамзин Гани Булатулы - депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва,
  • Бейсенбаев Ержан Алмабекович - независимый директор ТОО  "BIGLIFE",
  • Өмірғали Ерлік Қайдарұлы - депутат Мажилиса Парламента РК  VII созыва,
  • Кожахметов Асылхан Тулеббергенович - секретарь Национального совета, руководитель аппарата ДПК "Ак жол",
  • Сарсенов Сагият Омирзакулы - председатель совета директоров ТОО "Іле корпорациясы", депутат Мажилиса РК V созыва,
  • Кенесары Алмас Усенулы - генеральный директор ТОО "Holding Orkendeu",
  • Васильев Дмитрий Владимирович - заместитель председателя ДПК "Ак жол", директор ТОО "Аграрно-инвестиционная корпорация",
  • Джумагалиев Рустам Айсултанович - секретарь Национального совета ДПК "Ак жол",
  • Устемирова Галия Идрисовна - заведующий секретариатом председателя ДПК "Ак жол",
  • Тажибаева Газиза Бахтияровна - руководитель Республиканского молодежного крыла ДПК "Ак жол",
  • Демидова Дана Тулегеновна - член областного совета партии по Жетысуской области
  • Елубаева Марал Куандыковна - заместитель декана по академической работе международного медицинского факультета НАО "Медицинский университет Караганды",
  • Смагулов Аскар Сайлаубекович - председатель Астанинского филиала ДПК "Ак жол", депутат городского маслихата, финансовый директор АО "Акмолинский вагоно-ремонтный завод",
  • Маутканов Алтай Ильясович - учредитель группы компаний Даму,
  • Сембинов Азат Талгатович - советник председателя ДПК "Ак жол", депутат Мажилиса РК VII созыва,
  • Шардинов Бахтияр Ахметжанович - бизнесмен, генеральный директор ТОО "Жаркент".
  • Шынасилова Мейраш Калиевна - председатель Алматинского областного филиала ДПК "Ак жол", заместитель директора ТОО " Специализированное предприятие по обработке камня",
  • Егінбаев  Ермек Молдакулович - председатель филиала ДПК "Ак жол" по области Жетісу, член правления ТОО "Кайнар" (аккумуляторный завод),
  • Юсупов Ермекқалий Төлепқалиұлы - председатель Атырауского областного филиала ДПК "Ак жол", депутат областного маслихата, директор ТОО "Атырау көлік-құрылыс",
  • Пыхарев Станислав Сергеевич - директор ТОО "С.С. Групп",
  • Тлеужанов Ержан Хамитович - председатель филиала ДПК "Ак жол" по области Абай,
  • Шалкарбеков Муханбеталы Женисович - председатель Жамбылского областного филиала ДПК "Ак жол", директор ТОО "АБЗ Актас",
  • Бадашев Алмаз Бекетович - директор ТОО "WestGasOil РТЕ. LTD",
  • Жутаев Махаббат  Сагынбаевич - председатель Костанайского областного филиала  ДПК "Ак жол", депутат маслихата,
  • Боранбаев Кайрат Жомартович - бизнесмен, председатель правления ТОО "Нурлен", депутат Кызылординского областного маслихата,
  • Нурказов Ойрат Серикович -  депутат Карагандинского областного маслихата, генеральный директор ТОО "Автоцентр "Бахус",
  • Салыкбаев Абзал Мырзаханович - председатель Туркестанского областного филиала ДПК "Ак жол", предприниматель,
  • Шаңбаева Гүлмайса Қонаққызы - «Ақ жол» ҚДП МОФ төрағасының орынбасары,
  • Қорғанбаев Батыржан - ТОО «KMG EP –Catering», заместитель директора,
  • Кинцель Евгений Юрьевич - председатель партийной комиссии ДПК "Ак жол", председатель независимой Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов,
  • Молдашева Айгерим Канаткызы - пилот Боинга 757/767 авиакомпании "AirAstana", магистрант Южно-Калифорнийского университета,
  • Аубакирова Гульнар Боярстанова - руководитель службы защиты прав предпринимателей в судебных процессах ДПК "Ак жол",
  • Арыстанова Айгерим Атыгаевна - руководитель службы поддержки молодежного предпринимательства ДПК "Ак жол",
  • Умирбекова Альфия Айтымбековна - таможенный брокер ТОО "Sklad Agrohim",
  • Нурлыханов Тимур Ерланович - генеральный директор ТОО "QP Service",
  • Алибаева Альмира Кадырлыевна - предприниматель,
  • Атыгаева Кызылгуль Тохтаровна - директор ТОО "Жер-Ана-2021",
  • Ракишева Алия Булатовна - начальник Управленческой отчетности АО "Отбасы банк".

По мажоритарной системе в список для участия в выборах в Мажилис "Ак жол" выбрал 24 кандидата:

  • Омурзаков Турсунбек Казенович - президент холдинговой компании "О'Азамат", г. Астана,
  • Бисекенов Нургали Рыспаевич - председатель совета республиканской палаты пород лошадей г. Астаны,
  • Сагадиева Рауан Бахтыбеккызы - Республиканское общественное объединение "Союз родителей особенных родителей", соучредитель и председатель правления г. Алматы,
  • Ауганбаева Алма Курмановна - заместитель директора КГУ "ЦАД" Управления занятости и социальных программ города Алматы,
  • Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы - Әдебиет зерттеушісі, филология ғылымының докторы, профессор г. Шымкент,
  • Сапарбаев Самат Сагатович - член-правления, проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. Марата Оспанова", Актюбинская область,
  • Алтаев Берик Жайлауович - директор ТОО "Казнутривет", Алматинская область,
  • Сағымбаев Қуаныш Мусаевич - ЖК "Иманкулова", директор, Алматинская область,
  • Курмангалиев Жасулан Муратович - заместитель директора Жетысуского областного филиала АО "Отбасы Банк", Жетысуская область,
  • Джумагалиева Гульмира Сабыровна - генеральный директор  ТОО "ПЦН Кузет", председатель  регионального совета НПП «Атамекен», депутат Махамбетского районного маслихата VІІ созыва, Атырауская область,
  • Казбекова Меруерт Айткажиевна - заместитель председателя ДПК "Ак жол", Акмолинская область,
  • Гулжанат Рахаткызы - руководитель Центра развития детей и молодежи CENTRIUM, Абайская область,
  • Рамазанова Алтынай Толеухановна - директор ТОО "Baker Street", Восточно- Казахстанская область,
  • Жатканбаева Мадина Оналбайқызы - журналистік зерттеу агенттігі «Xaqmedia», бас редактор, Жамбылская область,
  • Гумаров Наурызбай Каиршиевич - руководитель ИП "Өріс", Западно- Казахстанская область,
  • Карибов Адиль Алиакпарович - предприниматель, Костанайская область,
  • Прманов Жорабек Акимбекович - директор ТОО МФО "ФинПомощь", председатель Кызылординского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат Кызылординского областного маслихата, Кызылординская область,
  • Шиллер Марина Васильевна - председатель Совета деловых женщин города Темиртау, ТОО "УЦ Про бизнес" - исполнительный директор, Карагандинская область,
  • Сулейменов Дулат Дүйсенбекович - Ұлытау ауданы Ақтас кентінің әкімі, Улытауская область,
  • Сатыбаев Фуат Сайдахметович - депутат Мажилиса Парламента РК  VII созыва, Павлодарская область,
  • Искаков Жаслан Мадьярович - советник директора ТОО "НТС Агро", Северо-Казахстанская область,
  • Бижанов Нурбол Орынбасарович - начальник службы безопасности "Шымкентское отделение ГП", Туркестанская область,
  • Ибадуллаев Тулеген Ерболұлы - ТОО "Hill Corporation", Туркестанская область.

30 января 2023 года стало известно, кто выдвигается в депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана. 

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

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