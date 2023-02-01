Актаусцу, на которого упал диван, заменили позвоночник

Столичные специалисты Национального центра нейрохирургии провели сложную операцию мужчине, на которого упал диван, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в город приехали специалисты Национального центра нейрохирургии и провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга.

"Позвоночник был полностью заменен имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент в реанимации", – рассказал заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.

Медики заявили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение. В середине января на 39-летнего жителя Актау из окна многоэтажки упал диван. С серьезными травмами мужчину госпитализировали. Очевидцы утверждают, что это не первый случай.

Полиция назначила экспертизу. Заведено дело по статье "Неосторожное причинение вреда здоровью". Виновному грозит тюремный срок.