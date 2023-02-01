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На границе с Россией задержаны 23 большегруза с луком

из Казахстана пытались вывезти в Россию лук Фото: Zakon.kz
31 января на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области задержаны 23 большегрузных авто, намеревавшихся вывезти в Россию лук репчатый, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, лук репчатый везли из Шымкента, Жамбылской и Туркестанской областей.

Между тем в Казахстане с 28 января 2023 года введен запрет на вывоз с территории РК лука репчатого сроком на три месяца.  

"Водителей автотранспортных средств проинформировали о наличии запрета. В настоящее время решается вопрос о возврате лука отправителям либо реализации его в других областях Казахстана", – сообщили в КГД.

Кроме того, в комитете напомнили, что на сегодняшний день в Казахстане действует запрет на вывоз следующих товаров:

  • Лома и отходов черных и цветных металлов (действует со 2 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года).
  • Отдельных видов лесоматериалов (действует с 9 декабря 2022 года по 8 июня 2023 года).
  • Бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом (действует с 1 февраля 2023 года по 31 июля 2023 года).
  • Крупного рогатого скота живого, овец и коз живых (действует с 3 сентября 2022 года по 2 марта 2023 года).
  • Отдельных видов каменного угля автомобильным транспортом (с 26 сентября 2022 года по 25 марта 2023 года).


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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Западно-Казахстанская область Казахстан
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