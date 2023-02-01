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Переход Зиеша в "ПСЖ" сорвался из-за поздно высланных документов

Переход в "Пари Сен-Жермен" сорвался из-за поздно высланных документов Фото: Instagram/hziyech
Переход марокканского вингера Хакима Зиеша из "Челси" в аренду в "ПСЖ" сорвался, сообщает Zakon.kz.

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По информации источника издания L’Équipe, полузащитник должен был перейти в ПСЖ на правах аренды без обязательства выкупа. Однако сделка сорвалась из-за того, что "Челси" вовремя не прислал необходимые для оформления перехода документы.

В Париже считают, что лондонцы преднамеренно сорвали сделку. Английский клуб хотел включить в арендный договор опцию о выкупе игрока, что не устроило чемпионов Франции.

"ПСЖ" подаст апелляцию в Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP).

Зиешу 29 лет, в "Челси" он пришел из "Аякса" в 2020 году и обошелся лондонцам в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету марокканца 15 матчей за "синих" во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу.

На ЧМ-2022 вместе со сборной Марокко он занял четвертое место.

1 февраля аргентинский полузащитник португальской "Бенфики" Энцо Фернандес перешел в лондонский "Челси".

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