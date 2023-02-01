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Экс-аким Атырауской области получил должность в "КМГ Инжиниринг"

Экс-аким Атырауской области получил должность в "КМГ Инжиниринг" Фото: kmge.kz
Сегодня, 1 февраля, Махамбет Досмухамбетов назначен первым заместителем генерального директора ТОО "КМГ Инжиниринг", сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте kmge.kz.

Новый действующий состав правления "КМГ Инжиниринг" теперь выглядит так:

  • Салимгереев Малик Жанабаевич — генеральный директор (председатель Правления);
  • Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич — член Правления;
  • Нугманов Жанибек Каирбекович — член Правления;
  • Даулетов Асылжан Бауыржанович — член Правления;
  • Хайретдинов Ренат Геннадьевич — член Правления;
  • Иманбаев Бакыт Алтаевич — член Правления;
  • Утеев Рахим Нагангалиевич — член Правления.

Махамбет Джолдасгалиевич Досмухамбетов родился 25 декабря 1960 года в городе Гурьев.

Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по направлению "Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер". Имеет степень магистра делового администрирования, полученную в 2016 году в Казахском государственном юридическом университете.

В 1991 году стал главным геологом НГДУ "Макатнефть" ПО "Эмбанефть", а в период с 1991 по 1996 год на той же позиции трудился в СП "Мунай", АО "АНАКО".

В 2002 году Махамбет Джолдасгалиевич возглавил Департамент геологии и разработки ЗАО НК "КазМунайГаз", где позже вошел в состав Правления КМГ и работал заместителем Председателя Правления КМГ по крупным проектам.

С 2016 по 2019 год Досмухамбетов М.Д. был первым заместителем министра энергетики Республики Казахстан, а затем на протяжении трех лет возглавлял Атыраускую область.

Махамбет Досмухамбетов был назначен акимом Атырауской области 18 декабря 2019 года, сменив Нурлана Ногаева. От должности был освобожден 7 апреля 2022 года. За это время два его зама – Нурлан Таубаев и Бакытгуль Хаменова – оказались на скамье подсудимых и были приговорены к лишению свободы.

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