За избиение двухмесячной дочери жителю Астаны вынесен приговор
Фото: pexels
Астанчанина за избиение двухмесячной дочери приговорили к 6,5 года тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.
Приговор был вынесен в городском специализированном межрайоном суде по делам несовершеннолетних.
2 июля прошлого года мужчина в пьяном виде избил девочку. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за бытовое насилие в отношении супруги. Сама женщина на суде просила не лишать супруга свободы. Но судья оставил приговор без изменений.
"Своими действиями он подвергал опасности жизнь и здоровье двухмесячного ребенка, уход за которым требует особого внимания и бережности. Младенец длительное время испытывал мучения и страдания без получения квалифицированной медицинской помощи", – сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Астаны.
Также осужденного будут принудительно лечить от алкоголизма.
Ранее в Актобе огласили приговор участникам январских беспорядков.
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