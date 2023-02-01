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За избиение двухмесячной дочери жителю Астаны вынесен приговор

За избиение двухмесячной дочери жителю Астаны вынесен приговор Фото: pexels
Астанчанина за избиение двухмесячной дочери приговорили к 6,5 года тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

Приговор был вынесен в городском специализированном межрайоном суде по делам несовершеннолетних.

2 июля прошлого года мужчина в пьяном виде избил девочку. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за бытовое насилие в отношении супруги. Сама женщина на суде просила не лишать супруга свободы. Но судья оставил приговор без изменений.

"Своими действиями он подвергал опасности жизнь и здоровье двухмесячного ребенка, уход за которым требует особого внимания и бережности. Младенец длительное время испытывал мучения и страдания без получения квалифицированной медицинской помощи", – сообщили в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Астаны.

Также осужденного будут принудительно лечить от алкоголизма.

Ранее в Актобе огласили приговор участникам январских беспорядков.

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