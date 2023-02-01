В Актобе огласили приговор участникам январских беспорядков
В суде рассказали, что 4 января 2022 несколько жителей Актобе пришли на площадь перед акиматом области, не уведомив компетентные органы о проведении митинга. Они призывали жителей присоединиться к ним, распространяли видеозаписи в соцсетях.
"5 января 2022 года, начиная с 12:20, несанкционированный митинг на площади перед зданием областного акимата перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, а также оказанием сопротивления представителю власти". Пресс-служба СМУС Актюбинской области
В суде отметили, что большая часть подсудимых вину не признали, утверждая, что вышли на мирный митинг и в массовых беспорядках не участвовали. Но показания потерпевших, свидетелей и заключения судебно-медицинской и других экспертиз опровергли их слова.
Прокурор просил суд признать всех подсудимых виновными и назначить наказание в виде лишения свободы на различные сроки.
"За недоказанностью участия в массовых беспорядках Ажниязов и Омаров оправданы и освобождены из зала суда. За ними признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности". Пресс-служба СМУС Актюбинской области
Ранее Серик Кудебаев рассказал в Талдыкорганском городском суде, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.