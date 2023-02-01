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В Актобе огласили приговор участникам январских беспорядков

В Актобе огласили приговор участникам январских беспорядков Фото: Zakon.kz
1 февраля 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор в отношении 18 лиц, причастных к январским событиям, сообщает Zakon.kz.

В суде рассказали, что 4 января 2022 несколько жителей Актобе пришли на площадь перед акиматом области, не уведомив компетентные органы о проведении митинга. Они призывали жителей присоединиться к ним, распространяли видеозаписи в соцсетях.

"5 января 2022 года, начиная с 12:20, несанкционированный митинг на площади перед зданием областного акимата перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, а также оказанием сопротивления представителю власти". Пресс-служба СМУС Актюбинской области

В суде отметили, что большая часть подсудимых вину не признали, утверждая, что вышли на мирный митинг и в массовых беспорядках не участвовали. Но показания потерпевших, свидетелей и заключения судебно-медицинской и других экспертиз опровергли их слова.


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"За недоказанностью участия в массовых беспорядках Ажниязов и Омаров оправданы и освобождены из зала суда. За ними признано право на возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности". Пресс-служба СМУС Актюбинской области

Ранее Серик Кудебаев рассказал в Талдыкорганском городском суде, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

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