Кальянщику, сбывавшему наркотики в ночном клубе Алматы, вынесли приговор

Сбытчика наркотиков, работавшего кальянщиком в лаундж-баре Алматы, приговорили к 10 годам тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

27-летний мужчина был задержан в сентябре прошлого года алматинскими полицейскими за продажу мефедрона.

"Спецоперацию оперативники нашего подразделения и полицейский спецназ провели в три часа ночи. Подозреваемый задержан. По нашим данным, 27-летний мужчина под видом посетителя ночного клуба промышлял распространением наркотиков. В момент задержания при обыске обнаружен сверток с веществом синтетического происхождения, в виде порошка светло-бежевого цвета. Зелье направлено на судебно-химическую экспертизу. Досудебное расследование зарегистрировано по ст. 297 УК РК", – сообщили тогда в управлении по противодействию наркопреступности ДП города Алматы.

Приговором суда работник клуба признан виновным в совершении преступления и приговорен к 10 годам лишения свободы.

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Ранее в Алматы вынесли приговор мужчине, производившему наркотики прямо в квартире.

