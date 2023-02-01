В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России

В Минторговли РК объяснили, что закрывают торгпредство в России потому, что уже решены все поставленные перед ним задачи, передает Zakon.kz.

Поэтому, в рамках оптимизации, его сотрудников решено перебросить в другие страны, говорится в сообщении Министерства.

"В настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. Высвобожденные сотрудники будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах", - говорится в сообщении.

Это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстана и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом, считают в ведомстве.



В Минторговли подчеркнули, что Российская Федерация по-прежнему является основным торгово-экономическим партнером Казахстана.

Сегодня в Казахстане стране работают около 8000 компаний с российским участием и 3348 совместных предприятий.

"В Российской Федерации, с учетом функционала по продвижению экономической дипломатии, помимо посольства РК в РФ, эффективно работают генеральные консульства в гг. Санкт-Петербург, Омск, Казань и Астрахань. Параллельно прорабатывается вопрос открытия генерального консульства Казахстана в г. Екатеринбурге."

Дальнейшая работа по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстана в РФ будет также продолжена через партнерскую сеть АО ЦРТП "QazTrade", которая выстроена во всех крупных городах и регионах России, заверили в Минторговли РК.

1 февраля 1023 года стало известно, что Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России.