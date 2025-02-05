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Общество

Низкое качество реализуемого в магазинах картофеля объяснили в Минторговли

Овощи, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, цены на картошку, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 12:04 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета торговли Минторговли Ернур Жаутикбаев в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года назвал причины роста цен на картофель в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр торговли Кайрат Торебаев отметил, что картофель имеется разного качества и по разной цене.

"Мы ввели ограничение на экспорт, за счет чего идет насыщение внутреннего рынка, и ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется", – заявил он.

Его поддержал Ернур Жаутикбаев.

"Картофель, который собрали в сентябре, на сегодня, естественно, будет иметь низкое качество. Мы должны заметить и такие вещи, что когда на прилавок продукцию приносят, ее, естественно, выбирают, и, возможно, на тот момент, когда ваши коллеги, друзья приходили в магазин, до того момента, пока ассортимент обновили, может быть, остался испорченный, некачественный товар", – сообщил он.

Рост цен он называет сезонным явлением.

"Мы видим, что за последнюю неделю рост цен идет на картофель, капусту, масло подсолнечное, говядину, и морковь. Но при этом именно на бахчевую культуру – это сезонность. Каждый год в это время, в межсезонье, цена растет. Вы должны понимать, что продукт имеет срок хранения, и фермер ежемесячно за хранение оплачивает определенную сумму и за счет длительного хранения цена небольшая растет. Но это в межсезонье, ежегодно бывает. Хранят в определенных холодильниках, которые требуют определенных энергозатрат. В этой связи в межсезонье цена растет", – резюмировал зампред Комитета торговли.

28 января министр сельского хозяйства подписал приказ "О некоторых вопросах вывоза картофеля с территории Республики Казахстан". Документом вводится сроком на шесть месяцев запрет на вывоз картофеля с территории Казахстана всеми видами транспорта, за исключением вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза.

Мадина Мамырханова
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