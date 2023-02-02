Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В полиции прокомментировали жесткое задержание правонарушителя в Рудном

Задержание в Рудном Фото: Instagram/myizrudnogo_
В соцсетях Казахстана появилось видео задержания мужчины полицейскими. В полиции Костанайской области объяснили причину происшествия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Костанайской области рассказали, что инцидент произошел в Рудном. 31 января в 17:30 во время патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, распивавших спиртное рядом с городской баней. Полицейские потребовали прекратить, но в ответ один из мужчин стал нецензурно выражаться в их адрес. При составлении протокола, сорокалетний мужчина нанес полицейскому удар головой в лицо.




В результате сотрудник получил перелом лобной части головы. Напарник вызвал подкрепление и "Скорую помощь". Патрульный полицейский был доставлен в больницу, ему была оказана первая помощь.


Задержание в Рудном

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области


Нарушители были задержаны, этот момент и попал на видео. Один из них был ранее судим, второй состоит на учете, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Их медицинское освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения.

В настоящее время управлением города Рудного начато досудебное расследование по статье 380 УК РК "Насильственные действия в отношении представителя власти".

В данный момент оба нарушителя отпущены под обязательство по явке.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что вместе с тем, в рамках расследования будет дана правовая оценка законности действиям сотрудников полиции при задержании нарушителей общественного порядка.

1 февраля 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор в отношении 18 лиц, причастных к январским событиям.

Читайте также

Жители Усть-Каменогорска жалуются на агрессивных бродячих собак

Актаусцу, на которого упал диван, заменили позвоночник

В полиции рассказали подробности убийства и самоубийства в Алматы

Константин Вноровский
Костанайская область Рудный
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления