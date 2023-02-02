В полиции прокомментировали жесткое задержание правонарушителя в Рудном

В соцсетях Казахстана появилось видео задержания мужчины полицейскими. В полиции Костанайской области объяснили причину происшествия, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Костанайской области рассказали, что инцидент произошел в Рудном. 31 января в 17:30 во время патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на двух мужчин, распивавших спиртное рядом с городской баней. Полицейские потребовали прекратить, но в ответ один из мужчин стал нецензурно выражаться в их адрес. При составлении протокола, сорокалетний мужчина нанес полицейскому удар головой в лицо.













В результате сотрудник получил перелом лобной части головы. Напарник вызвал подкрепление и "Скорую помощь". Патрульный полицейский был доставлен в больницу, ему была оказана первая помощь.





Фото: пресс-служба ДП Костанайской области





Нарушители были задержаны, этот момент и попал на видео. Один из них был ранее судим, второй состоит на учете, как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками. Их медицинское освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения.

В настоящее время управлением города Рудного начато досудебное расследование по статье 380 УК РК "Насильственные действия в отношении представителя власти".

В данный момент оба нарушителя отпущены под обязательство по явке.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что вместе с тем, в рамках расследования будет дана правовая оценка законности действиям сотрудников полиции при задержании нарушителей общественного порядка.

1 февраля 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор в отношении 18 лиц, причастных к январским событиям.

