Месси рассказал о самом сложном матче на ЧМ-2022

Лионель Месси назвал матч с Мексикой (2:0) самым сложным для аргентинской национальной команды на прошедшем в Катаре мундиале, передает Zakon.kz

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"Для нас самым сложным был матч с Мексикой, потому что в нём всё стояло на кону. И это был тот матч, в котором мы играли хуже всего. Мы должны были обязательно побеждать, несмотря ни на что, а это заставляет играть по-другому", - сказал Месси в эфире радио Urbana Play.

Матч с Мексикой был вторым для Аргентины на групповом этапе чемпионата мира и первым после поражения от Саудовской Аравии (1:2). Во многом от результата этой игры зависел выход сборной Аргентины в плей-офф турнира.

Как сообщали ранее Аргентина стала триумфатором чемпионата мира, состоявшегося в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы победили сборную Франции (3:3, 4:2 – по пенальти).