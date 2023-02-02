Игорю Николаеву провели операцию на сердце

63-летнему артисту Игорю Николаеву провели коронарографию и установили стенты, сообщает Zakon.kz

По информации РЕН ТВ, российский певец и композитор Игорь Николаев, ранее доставленный в один из столичных кардиоцентров нормально перенес операцию на сердце.

Ранее сообщалось, Николаев попал в больницу. Позже он опроверг распространенную информацию о том, что у него произошел инфаркт. В своем Instagram он заверил поклонников, что в больнице проходит обычное обследование.