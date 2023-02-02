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Игорю Николаеву провели операцию на сердце

Игорю Николаеву провели операцию на сердце Фото: Instagram.com/igor_nikolaev_music/?hl=ru
63-летнему артисту Игорю Николаеву провели коронарографию и установили стенты, сообщает Zakon.kz

По информации РЕН ТВ, российский певец и композитор Игорь Николаев, ранее доставленный в один из столичных кардиоцентров нормально перенес операцию на сердце. 

Ранее сообщалось, Николаев попал в больницу. Позже он опроверг распространенную информацию о том, что у него произошел инфаркт. В своем Instagram он заверил поклонников, что в больнице проходит обычное обследование.

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